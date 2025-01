Fernanda Torres pede desculpas por esquete com blackface em vídeo antigo

Fernanda Torres pediu desculpas publicamente por ter feito "blackface" em uma cena exibida pelo 'Fantástico', na TV Globo, há quase 20 anos. O posicionamento foi enviado ao portal Deadline, após a cena voltar a circular nas redes sociais. Nas imagens, a atriz aparece interpretando uma empregada doméstica, com o corpo pintado de preto.

"Há quase 20 anos, apareci usando blackface em uma esquete de comédia de um programa de TV brasileiro. Lamento imensamente por isso. Estou fazendo essa declaração porque é importante, para mim, abordar isso rapidamente, para evitar mais dor e mal entendido", disse ela.

A vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar explicou que, à época, a compreensão do Brasil sobre o peso histórico e a conotação racista do "blackface" era limitada.

"Naquela época, apesar dos esforços dos movimentos e das organizações negras, a consciência sobre a história racista e o simbolismo do blackface ainda não havia alcançado o entendimento do público geral no Brasil. Graças a uma melhor compreensão cultural e conquistas importantes, embora incompletas, neste século, está muito claro agora em nosso país e em todos os lugares que blackface nunca é aceitável", prosseguiu.

Por fim, Fernanda afirmou que permanece vigilante e comprometida com a busca por "mudanças essenciais". "Como artista e cidadã global, e de coração aberto, permaneço aberta e comprometida com a busca pelas mudanças essenciais para vivermos em um mundo livre de desigualdade e racismo", concluiu.

O que é 'blackface'?

O "blackface" é uma prática que consiste na pintura da pele com tinta escura, mas não apenas. Entende-se que o ato era feito para ridicularizar pessoas negras para o entretenimento dos brancos, utilizando estereótipos negativos associados a piadas.