Feriadão em Fortaleza: guia do que fazer na cidade para aproveitar a folga

É o último feriadão de 2022 em Fortaleza e a cidade já se aquece para os dias estendidos de pausa. Preparamos um guia de programação de lazer e atividades culturais para agradar desde os amantes do pôr-do-sol e aos que apreciam endereços históricos.

Na maioria gratuitos ou a baixo custo, os roteiros já protagonizaram outros guias do Verso e, agora, surgem todos reunidos para que você não perca nada. Vambora?

Piquenique com as crianças

A seleção para curtir com os pequenos abrange praças, parques, equipamentos culturais e até lugares históricos, a exemplo do Passeio Público, Parque Raquel de Queiroz . Muitos deles ao ar livre, são ideais para respirar outro ar e sentir a cidade de modo mais simples e terno. Preparem as mochilas, os tapetinhos e tudo o mais que for necessário para a magia acontecer.

Planetário do Dragão do Mar

Aberto no fim de semana, o Planetário promove conhecimento, cultura e uma experiência de deslumbre com a grandiosidade do universo. Para adultos e crianças, projeções em 3D aproximam o espectador de um céu que há muito não se vê na Capital cearense

Beira-Mar, Sabiaguaba ou Barra do Ceará

Passada a instabilidade dos dias de chuva, já é possível contemplar Fortaleza como ela é mais conhecida: por meio da luz que só dá por aqui. A Avenida Beira-Mar é um dos lugares listados, além da Barra do Ceará e Sabiaguaba. As vilas de pescadores nas proximidades da Capital também são outra opção.

Estação das Artes e Museu da Imagem e do Som

Uma das maiores riquezas da Capital é a grande diversidade de equipamentos e endereços históricos, responsáveis por atrair estudiosos e interessados em conhecer mais da Fortaleza antiga. Sediados em locais de grande importância para a nossa memória, a Estação das Artes e o Museu da Imagem e do Som do Ceará encabeçam esta seção.

Para tirar fotos, provar gastronomia e assistir show de humor

Essa é para quem é mais moderninho e adora desbravar o que há de mais descolado na cidade. Passeios “instagramáveis” garantem o close, a volta ao mundo gastronômica satisfaz a fome, e os lugares do humor deixam todo mundo em estado de riso. Vivenciar o feriado assim é para quem sabe viver.

