Passeios 'instagramáveis': Veja 5 lugares culturais de Fortaleza para visitar

Depois de uma semana intensa, quando chega a folga, tudo que o cearense quer é arejar um pouco as ideias, né? E só o que tem em Fortaleza são opções culturais para isso. Nossos fotógrafos Fabiane de Paula (@fabianedepaulaa) e Kid Jr. (@kidjr1960) visitaram cinco equipamentos da cidade com programação fixa e gratuita, e apresentam agora, visualmente e sob diferentes ângulos, o que te espera por aí.

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Reinaugurada no último mês de agosto, a Bece expande as fronteiras do que por muito tempo se entendeu como biblioteca. Esqueça o conceito de “um lugar que só tem livro”, porque a proposta do novo equipamento entregue aos cearenses é promover também encontros sociais, culturais, educativos e lúdicos, que fortaleçam as conexões entre literatura, cidade e sociedade.

Legenda: Imagens da Biblioteca Pública Estadual do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Serviço

Funcionamento: De segunda a domingo, das 9h às 16h – via agendamento on-line.

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Centro.

Mais informações pelo telefone (85) 3101.2545 ou pelo e-mail bece@secult.ce.gov.br

Museu da Cultura Cearense (MCC) - Vaqueiros

Se você é do interior do Ceará ou tem família no sertão, provavelmente vai se identificar com muitos elementos da exposição “Vaqueiros”, fixa no piso inferior do MCC do Dragão do Mar. A mostra promove um verdadeiro mergulho no que podemos chamar de “cultura sertaneja”. Fotografias, vídeos, instalações e objetos desse universo nos convidam a refletir sobre as origens de inúmeros cearenses que hoje vivem na Capital.

Legenda: Exposição Vaqueiros, no Museu da Cultura Cearense Foto: Fabiane de Paula

Serviço

Funcionamento: De quarta a domingo, das 9h30 às 12h30 (acesso até 12h) e das 14h30 às 17h30. Agendamentos de grupos de até 12 pessoas via e-mail: agendamentomuseus.cdmac@idm.org.br

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema

Mais informações: (85) 3488.8621

Theatro José de Alencar (TJA) Pisar em um teatro centenário é feito viajar na história. Em Fortaleza, o escritor cearense José de Alencar (1829-1877) nomeia um equipamento assim. Em 2021, o TJA completou 111 anos. Mas, além das cadeiras tradicionalmente concedidas ao público quando se tem espetáculos, existem bastidores - muito além do palco principal - que só uma visita guiada consegue revelar! Ah, e ainda tem um cafezinho aberto por lá, viu? Legenda: Imagens do Theatro José de Alencar Foto: Fabiane de Paula Serviço

Funcionamento: Visitas guiadas de terça a sábado, nos seguintes horários: 9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h. Grupos de até 10 pessoas por visita.

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525 - Centro

Mais informações: (85) 3101-2583 / 3101-2586 Café Iracema:

De terça a sábado, das 10h às 18h (e quando houver gravação/evento)

Mais informações: (85) 99932-8753 (Felipe) Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) Sabia que um dos maiores acervos fotográficos do país está em Fortaleza? A coleção de Silvio e Paula Frota reúne mais de 2.500 obras, datadas desde 1920, com registros da Belle Époque até os dias atuais. É bem provável que, em visita às exposições do MFF, você encontre alguma foto conhecida dos livros de História, a exemplo d’A Garota Afegã (1984), de Steve McCurry, e muitas outras! Legenda: Imagens do Museu da Fotografia Fortaleza Foto: Kid Jr Serviço

Funcionamento: De terça a domingo, das 12h às 17h

Endereço: Rua Frederico Borges, 545 - Varjota

Mais informações: Funcionamento: De terça a domingo, das 12h às 17hEndereço: Rua Frederico Borges, 545 - VarjotaMais informações: Site do MFF Espaço Cultural Unifor Se um dia você já visitou alguma galeria de arte fora do Brasil, provavelmente sentirá uma sensação semelhante ao chegar no Espaço Cultural Unifor. Isso porque, além de abrigar mostras nacionais e internacionais, o local segue os altos padrões de fora nos quesitos estrutura, iluminação, climatização, instalação e segurança. E certamente vão ter obras do seu livro de História “saltando” na sua frente por lá também! Legenda: Imagens do Espaço Cultural Unifor Foto: Kid Jr Serviço

Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 18h

Endereço: Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz

Mais informações: pelo telefone (85) 3477.3319 ou pelo e-mail espacocultural@unifor.br E depois desse passeio virtual, chegou a hora de testar mais profundamente seus conhecimentos sobre os equipamentos culturais aqui apresentados. Vamos lá?

