Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Verso
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Legenda: Compositor Michael Sullivan realiza oficinas em dois dias na capital cearense
Foto: Kid Jr/SVM

O compositor pernambucano Michael Sullivan desembarcou em Fortaleza para ministrar a oficina “Composição Plural”, que será realizada nos dias 19 e 20 de agosto, das 14h às 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Em entrevista, Sullivan destacou a alegria de retornar à capital cearense: “Fortaleza é a terra do sol, uma cidade que sempre me recebe com muito carinho. Estive aqui há dois meses para um show e agora volto para compartilhar experiências com novos compositores”, disse.

A oficina tem como proposta incentivar os participantes a desenvolverem a identidade criativa e a relação com as próprias canções. “Vou compor junto com eles, falar da minha trajetória nesses 50 anos de música e mostrar como tirar de dentro do coração a vontade de compor”, explicou.

Sullivan comentou sobre as mudanças no mercado fonográfico

“A música ficou mais curta. Hoje, muitas canções são praticamente só refrões, rápidas, feitas para as baladas. Mas toda canção tem valor. Se a juventude gosta, lota praças e canta junto, tem valor”, afirmou Sullivan.

O compositor, que já escreveu sucessos para nomes como Fafá de Belém, Leandro & Leonardo e Roberta Miranda, ressaltou a importância de aliar melodia e letra: “Primeiro vem a melodia. Ela precisa segurar a pessoa. A letra é o grito da alma da canção. Quando se acerta nas duas, nasce um clássico”, defendeu.

Michael Sullivan tem mais de 2.000 composições gravadas e uma história marcada pela criação de inúmeros hits da música brasileira, imortalizados pelas vozes de artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner e Xuxa. Ele é autor de hits como 'Abandonada', 'Whisky a Gogo', 'Amor Perfeito' e 'Estranha Loucura'

Para quem deseja ingressar no mercado musical, Sullivan deixou um conselho: “Hoje as gravadoras querem números. O artista precisa lançar algo, mesmo que um single simples, nas plataformas digitais, e fazer com que seu trabalho circule. Mas tudo começa na canção. A grande obra nasce de uma melodia forte e de uma letra honesta.”

A oficina “Composição Plural” ocorre nos dias 19 e 20 de agosto, das 14h às 19h, no Teatro B. de Paiva (Hub Cultural Dragão do Mar).

