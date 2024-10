Documentário sobre chegada dos Beatles aos EUA chega ao streaming em novembro

Para celebrar os 60 anos da primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos, a Disney+ anunciou, nesta segunda-feira (14), um documentário sobre o tema. A produção, chamada "Beatles '64", chegará à plataforma no dia 29 de novembro e será produzida pelo renomado diretor Martin Scorsese.

Com filmagens inéditas, restauradas em Ultra HD 4K, "Beatles '64" mostrará os bastidores da ascensão ao estrelato dos quatro meninos mais famosos de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Em fevereiro daquele ano, eles desembarcaram em Nova York para uma série de apresentações que consolidariam a "beatlemania" no País, incluindo a famosa participação no programa Ed Sullivan Show.

Na ocasião, em 9 de fevereiro de 1964, os Beatles foram vistos por mais de 73 milhões de pessoas no programa de variedades mais popular dos Estados Unidos, na época. Eles cantaram três músicas no começo do programa e outras três no final. Abriram com “All My Loving”, “Till There Was You” e “She Loves You” e fecharam com “I Saw Her Standing There” e “I Want To Hold Your Hand”, grande sucesso do grupo no país.

VEJA APRESENTAÇÃO

Veja também Verso Ciência diz que assistir de novo às suas séries favoritas faz bem à saúde; entenda Verso Vivo, Canal Brasil e salas lançam programação para celebrar os 100 anos do cinema cearense

Além do show do Ed Sullivan, o documentário da Disney+ mostrará os bastidores dos shows feitos pelos Beatles em cidades como Washington DC e Kansas City, além da rotina agitada da banda. Entre uma apresentação e outra, os quatro membros sempre estavam em contato com uma multidão de fãs que os recebiam nos aeroportos, os perseguiam pelas ruas e os esperavam em frente aos hotéis.

O anúncio da Disney+ também afirma que os shows feitos pelos Beatles na sua primeira passagem pelos Estados Unidos terão o áudio tratado e remasterizado por Giles Martin, filho de George Martin, o produtor original da banda. Giles recentemente foi responsável pela nova mixagem de diversas faixas do grupo, incluindo a última música dos "Fab Four", "Now and Then", lançada no ano passado.

Além de Martin Scorsese, o documentário é produzido por Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley. A produção é dirigida por David Tedeschi, com o apoio de imagens dos documentaristas Albert e David Maysles, que filmaram os Beatles durante toda a sua estadia nos EUA.