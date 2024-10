Vivo, Canal Brasil e salas lançam programação para celebrar os 100 anos do cinema cearense

Na TV ou no cinema, será possível celebrar o cinema feito no Ceará assistindo a produções do Estado a partir desta terça-feira (15), data que marca não só o Dia do Audiovisual Cearense mas, neste ano, o centenário do cinema cearense.

De curtas a longas, passando por obras contemporâneas ou mais históricas, confira a seleção de filmes disponíveis para comemorar a data!

Cineteatro São Luiz

A partir desta terça-feira (15), o Cineteatro São Luiz promove uma programação especial gratuita intitulada “Ficções Cearenses”. Nela, serão exibidos 11 longas lançados nos últimos cinco anos. Para participar, basta apresentar documento de identificação com foto na ocasião da sessão escolhida.

Serão exibidos "Quando Eu Me Encontrar", "Vermelho Monet", "Greice", "Pequenos Guerreiros", "Os Escravos de Jó", "Mais Pesado é o Céu", "Estranho Caminho", "A Filha do Palhaço", "Cabeça de Nêgo", "Pacarrete" e "Motel Destino".

Ficções Cearenses

Quando: a partir de 15 de outubro

a partir de 15 de outubro Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz ou no site

Cinema do Dragão

As duas salas do Cinema do Dragão, que já destacam a produção nacional e cearense nas sessões diárias do equipamento, irão exibir somente longas feitos no Estado nesta terça-feira (15).

Na data, em preço promocional, serão exibidos “Vermelho Monet”, "Quando Eu Me Encontrar", “A Filha do Palhaço", "Mais Pesado é o Céu", “Motel Destino”, “Estranho Caminho” e "Greice", todos estreias deste ano. Além deles, o filme "Eu Não Conhecia Tururu" (2000) terá exibição especial gratuita.

Dia do Cinema Cearense

Quando: terça-feira, 15, a partir das 14 horas

terça-feira, 15, a partir das 14 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na bilheteria física do Cinema do Dragão ou no site Ingresso.com

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na bilheteria física do Cinema do Dragão ou no site Ingresso.com Mais informações: no Instagram @cinemadodragao

Vivo Play

A plataforma de entretenimento Vivo Play disponibiliza a partir desta terça-feira (15) o especial “Cinema Cearense - 100 anos”, que destaca 12 filmes feitos no Estado para celebrar o marco histórico.

A lista contempla obras como “O Céu de Suely”, de Karim Aïnouz, e “Um Jóquei Cearense na Coréia”, de Guto Parente e Mi-Kying Oh. A seleção segue em cartaz até 31 de outubro. Há obras gratuitas e outras com valores promocionais.

Cinema Cearense - 100 anos

Quando: de 15 a 31 de outubro

de 15 a 31 de outubro Onde: Vivo Play

Vivo Play Mais informações: no site

Canal Brasil

Uma maratona especial promovida pelo Canal Brasil irá destacar longas e curtas de diferentes tempos realizados no Ceará para marcar a data. No total, serão 14 filmes de cineastas cearenses, além de série de entrevistas inéditas sobre o centenário no programa “Cinejornal”, apresentado por Simone Zuccolotto.

Serão exibidos os longas “Mais Pesado é o Céu”, “Greta”, “O Clube dos Canibais”, “O Céu de Suely”, “Um Jóquei Cearense na Coréia”, “A Jangada de Welles”, “O Shaolin do Sertão”, “Fortaleza Hotel”, “Cine Holliúdy”, “Corisco & Dadá”, “Rânia”, “A Filha do Palhaço” e os curtas “A Beleza de Rose” e “Fôlego Vivo”.

Maratona Centenário do Cinema Cearense no Canal Brasil