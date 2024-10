Ciência diz que assistir de novo às suas séries favoritas faz bem à saúde; entenda

Quantas vezes você já reassistiu à sua série favorita? O que estimula você a ver o mesmo conteúdo repetidas vezes - não raro, até num curto espaço de tempo? A boa notícia é que, conforme a ciência, esse costume faz bem à saúde.

A chave está no poder da nostalgia. Segundo a neurociência, ela surge quando os dados sensoriais atuais - como o que você assiste na TV ou no streaming - correspondem a emoções e experiências passadas.

Veja também Verso Taís Araújo revela emoção de interpretar Nossa Senhora Aparecida em 'O auto da compadecida 2' Verso Pharrell Williams lança 'Piece by Piece', documentário autobiográfico feito com Lego

Isso desencadeia a liberação de dopamina, um neurotransmissor do sistema de recompensa envolvido na emoção e motivação. O encontro com a lembrança é como carregá-la automaticamente e voltar a tocar em experiências positivas passadas, elevando o desejo e regulando o humor.

Reportagem do site The Conversation publicada no Brasil pela revista Galileu explica que a saudade se baseia em experiências codificadas na memória. Assim, os programas de TV que escolhemos assistir novamente refletem nossos valores, gostos e as fases da vida pelas quais passamos.

Legenda: Cena da série Breaking Bad Foto: Divulgação

Isso explica por que as reinicializações de nossos filmes ou série favoritos por vezes não dão certo e acabam nos deixando decepcionados. Por outro lado, na maioria das vezes o que aparece é uma sensação de conforto diante do que já é conhecido e apreciado.

Nostalgia compulsiva

A pandemia de Covid-19 desencadeou uma onda de nostalgia. Nos Estados Unidos, a agência Nielsen descobriu que o programa mais transmitido de 2020 foi a versão americana da série The Office, sete anos após o término da exibição dela na televisão.

Pesquisa da Radio Times revelou que 64% dos entrevistados disseram ter assistido novamente a um seriado de TV durante o confinamento, sendo que 43% assistiram a programas nostálgicos.

Legenda: Nos EUA, o programa mais transmitido de 2020 foi a versão americana de The Office, sete anos após a exibição original da série Foto: Divulgação

O fato de sermos jogados em uma situação desconhecida e em um estado perpétuo de inquietação pode ter contribuído com o cenário. Tínhamos mais tempo disponível, mas também queríamos nos sentir seguros. A sintonia com o conteúdo familiar na televisão oferecia uma fuga - um santuário das realidades do futuro desconhecido.

Revisitar as conexões com os personagens da TV nos dava uma sensação de controle. Sabíamos o que estava por vir no futuro deles. A calma e a previsibilidade de cada arco apresentado equilibravam a incerteza dos nossos.

Apego aos personagens

Há outra equação a se considerar. Embora unilaterais, os relacionamentos que formamos com os personagens de nossos programas de TV preferidos podem parecer muito reais. Eles podem aumentar o senso de pertencimento, reduzir a solidão e continuar nos atraindo.

Legenda: Cena da série Game of Thrones Foto: Divulgação

Quando assistimos novamente, sentimos tristeza, alegria e saudade, tudo ao mesmo tempo. Chamamos a soma dessas contradições de nostalgia.

Originalmente cunhada no século XVII para descrever soldados suíços prejudicados pela saudade de casa, psicólogos agora entendem a reflexão nostálgica como um escudo contra a ansiedade e a ameaça, promovendo uma sensação de bem-estar.