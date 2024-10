Taís Araújo revela emoção de interpretar Nossa Senhora Aparecida em 'O auto da compadecida 2'

A atriz Taís Araújo, 45, falou neste sábado (12), em sua conta no Instagram, sobre a emoção de interpretar Nossa Senhora Aparecida em “O auto da compadecida 2”, previsto para chegar aos cinemas em 25 de dezembro deste ano. O filme, dirigido por Flavia Lacerda e Guel Arraes, é uma das estreias mais aguardadas do cinema brasileiro para 2024.

Ela também destacou que a personagem tem como tema uma música da cantora Maria Bethânia. “Minha personagem, A Compadecida, ganhou uma música tema de ninguém menos que @mariabethaniaoficial! Apenas.”, revelou a atriz.

“É certo que cada dia a mais é um a menos para o nosso encontro acontecer nos cinemas, mas até lá precisava dividir essa honra com vocês”, frisou Taís Araújo. “Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva as crianças do Brasil e do mundo! E viva a arte!”, disse.

Veja a publicação da atriz

O texto acompanha um vídeo com cenas do filme, que é uma continuação de “O auto da compadecida”, de 20 anos atrás. Na primeira versão, a santa que aparece após um pedido de piedade de Chicó (Matheus Nachtergaele), é interpretada por Fernanda Montenegro.

Ao colunista Ancelmo Gois, do O Globo, Taís disse que “foi uma das experiências mais lindas que já viveu”. “Nossa Senhora representa tanto para todos nós, brasileiros. Foi tão especial que eu tive até dificuldade de me despedir do filme. Na hora de encerrar, eu não conseguia tirar o figurino”.

“Eles me ligaram e eu aceitei de imediato, apesar de achar que era uma enorme loucura. Fiquei profundamente emocionada. Só depois fui perceber a magnitude de tudo, o filme que era, estar com essas pessoas… a proporção é realmente imensa, mas eu, no momento, aceitei sem hesitar”, descreveu a atriz.

Sequência com novos personagens

Na continuação, além de Matheus Nachtergaele, retornam aos seus papéis Selton Mello, Virgínia Cavendish, que interpretou Rosinha, e Enrique Diaz, que deu vida ao cangaceiro Joaquim Brejeiro.

A turma também recebe outros novos personagens: Clarabela (Fabiula Nascimento), Coronel Ernani (Humberto Martins), Arlindo (Eduardo Sterblitch) e Antônio do Amor (Luís Miranda).