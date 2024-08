Detonautas traz repertório inédito em show acústico em Fortaleza: "É importante revisitar o passado"

Um ano após a última passagem pela capital cearense, o Detonautas volta a Fortaleza neste sábado (17) para um show em formato inédito no Teatro Riomar. A apresentação faz parte da turnê “20 Anos – Acústico”, que reúne sucessos de todas as fases do grupo de rock carioca, incluindo canções que costumam estar fora do repertório dos shows elétricos. Os ingressos, já nas últimas unidades, estão à venda e custam a partir de R$ 100.

O disco que dá nome à turnê começou a ser gravado em 2020, antes da pandemia, mas o projeto foi interrompido pelas restrições sanitárias. No ano passado, os músicos Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca retornaram ao estúdio e finalizaram o material, que conta com 19 faixas – incluindo sucessos como “Olhos certos”, “Você me faz tão bem” e “Outro lugar”.

No palco, canções mais conhecidas pelos fãs antigos, como “Oração do horizonte”, “Sonhos verdes” e “Tudo que eu falei dormindo” também entram no repertório, que tem como foco demonstrar a atemporalidade das composições da banda.

Veja também Verso Do rock ao pop, do reggae ao forró: confira shows confirmados em Fortaleza no 2º semestre de 2024 Verso 15 lançamentos de artistas cearenses para ouvir pop, rock, MPB, trap e mais

Em entrevista ao Verso, o vocalista e fundador do Detonautas, Tico Santa Cruz, conta que lançar o novo show em meio ao momento de nostalgia que o mercado da música vive foi uma coincidência oportuna, que tem permitido à banda “desfrutar do cenário comercial da indústria”.

Para ele, a coletânea acústica agradou o público especialmente por permitir que os fãs se reconectem a bons momentos vividos. “É um disco de sucesso, de grandes hits e tudo, então acho que dialogaria bem com as pessoas em qualquer momento”, destaca o artista.

A turnê trouxe novo fôlego ao Detonautas. Para Tico, o formato tem uma “força gigantesca” e foi o responsável por lotar a agenda dos músicos de shows – além do formato acústico, a banda segue com shows elétricos, mas tem se dedicado cada vez mais ao novo show.

O investimento nos novos trabalhos, porém, tem vindo com planejamento e calma. Em Fortaleza, houve a possibilidade de abrir uma sessão extra para o show acústico, – já que os ingressos foram vendidos com rapidez, mostrando que o público “comprou a ideia”. Tico, no entanto, preferiu ser cauteloso e deixar os caminhos abertos para um novo momento da turnê, que ainda se encontra no início.

“Eu pedi para não fazer. Falei ‘vamos fazer bem feito nessa data, deixa a galera ver qual é o projeto e aí quando voltar, a gente volta de novo, num lugar ainda maior’”, explica Tico.

A aposta vem da confiança na relação da banda com o público cearense e nordestino. O vocalista conta que a relação com o Ceará “sempre foi muito boa”. “Acho que foi o Ceará Music que abriu as portas para uma relação mais estreita com Fortaleza. A região Nordeste como um todo sempre recebe muito bem o Detonautas”, destaca.

Turnê retrata fase mais madura da banda

Legenda: Detonautas no festival João Rock 2024. Na ocasião, grupo homenageou Leandro & Leonardo com uma versão de "O sonhador" Foto: Fabiano Santos/Divulgação

Nos anos 2000, o Detonautas se destacou por conseguir chegar além do espaço restrito a bandas de rock da época, conquistando um público mais amplo, “fora da bolha”. Essa característica, no entanto, não trouxe apenas vantagens.

“Por ter aberto demais, a gente não criou uma fanbase nichada, como a gente vê com alguns outros artistas que conseguiram desenvolver esse nicho dentro do rock e acabaram, obviamente, tornando isso um bom posicionamento de mercado”, explica Tico Santa Cruz.

O perfil de shows que os artistas fizeram por anos – muitas vezes em lugares abertos, para públicos que não o do rock – acabou dificultando que, ao longo da carreira, a banda tivesse boa venda de ingressos em shows privados em espaços do segmento ou maiores.

“Agora, com o acústico, a gente conseguiu juntar as duas coisas. A gente conseguiu reagrupar a nossa fanbase – que não é pequena, porque são 20 anos de história – e, ao mesmo tempo, também trazê-la para comprar tickets para assistir shows do Detonautas, exclusivamente. E a gente tem tido bons resultados”, comemora Tico. Parte desse sucesso, para o vocalista, tem a ver com a sonoridade democrática do acústico, já que "o violão dialoga com todo mundo".

Outro aspecto que tem aproximado os fãs antigos e conquistado novos, segundo Tico, é o fato de a banda se manter cada vez mais aberta a outros gêneros musicais – além de parcerias com cantores como Lucas Lucco e Alcione, entre outros, o grupo recentemente incluiu a música “O sonhador”, de Leandro & Leonardo, no repertório de seus shows, em uma versão blues.

“Na minha fase de adolescente, era impensável você ouvir um artista de rock dialogar com a música sertaneja – na verdade, isso geraria até uma briga, um conflito que a gente viu acontecendo ao longo dos anos. Mas eu acho que isso passou”, comenta o vocalista. “Saber manusear a alquimia da música te dá um potencial muito grande, e a gente está com a maturidade, aprendendo a fazer isso bem”.

Álbum acústico terá versão Deluxe

Legenda: Banda segue na estrada com shows elétricos e acústicos, mas já pensa em novas produções Foto: Divulgação

Em um primeiro experimento da turnê acústica, o Detonautas fez um show com 27 músicas e mais de duas horas de duração no Rio de Janeiro, cidade natal do grupo. Para dar dinamicidade à apresentação, o repertório foi reduzido, mas a estreia fez os músicos perceberem que seria possível manter a turnê “oxigenada”, com novas canções surgindo a cada fase da turnê.

“A gente quer estender essa turnê, porque a gente está vendo que é uma turnê muito bacana de fazer, pra gente e pro público”, destaca Tico. Pensando nisso, a banda deve lançar uma versão Deluxe do álbum 20 Anos - Acústico nos próximos meses, com algumas das canções mais pedidas pelos fãs, como Silêncio.

O cantor explica que os singles devem ser lançados aos poucos e que, até o fim do ano, a banda deve divulgar as primeiras novidades. Em paralelo, novas músicas devem ser lançadas também no formato elétrico, mas ainda sem data definida. Até o momento, pelo menos um single inédito já está pronto.

“Já tem música nova que a gente está produzindo para poder, daqui a pouco, quando a gente entender que é o momento, andar para frente”, afirma Tico. “É importante você revisitar o teu passado, entender tua história, dialogar com os fãs e retomar esse contato – porque muita gente está vindo através desse diálogo –, mas é importante também você estar sempre criando coisas novas”, conclui.

Serviço

Detonautas – Tour 20 Anos Acústico

Quando: Sábado, 17 de agosto

Onde: Teatro RioMar (rua Des. Lauro Nogueira, 1.500 - Papicu)

Horário: 20h (abertura dos portões) | 22h (início do show)

Ingressos: Plateia alta - a partir de R$ 100 (meia-entrada e Unimed Fortaleza) e a partir de R$ 200 (inteira) / Plateia baixa A - a partir de R$ 120 (meia-entrada e Unimed Fortaleza) e a partir de R$ 220 (inteira) | Vendas na plataforma Uhuu