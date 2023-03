Destaque do hardcore melódico nos anos 2000, Switch Stance volta aos palcos com material inédito

Quem viveu o movimento hardcore que explodiu na virada do milênio, com certeza conheceu o som do Switch Stance. Referência do estilo no Ceará, a banda escreveu o nome no cenário nacional com os sucessos “Sempre Sincero”, “Medo”, “Combustão”, “Me Diz” e “O Mágico”.

Gravados de forma independente, os clipes da banda tiveram grande aceitação local e nacional. Além de figurar na programação da icônica MTV, os amigos que se conheceram pela cultura do skate chegaram a ser matéria de telejornal da Rede Globo.

Após quatro discos lançados, turnês e apresentações por palcos consagrados como Ceará Music, Abril Pro Rock, Porão do Rock, Ponto.CE e DoSol, o grupo encerrou as atividades em 2009. Agora, um novo capítulo dessa história será escrito. O Switch Stance volta com a formação original e novas músicas.

A primeira etapa desse reinício chega com o single "Fantoches" e participação, nesse sábado (11), no festival Motorcycles Metal Fest com as bandas Sugar Kane, Back Drop Falls e Lixorgânico. Maurilio Fernandes (voz), Airton Noia (guitarra), Welley (guitarra), Matheus Fachine (baixo) e Filipe Rato Branco (bateria) estão na pista para mais uma volta repleta de surpresas.

Sempre sinceros

O aniversário de 20 anos do disco "Aquela Estrada" (2003) marca este reencontro com o público. Para o vocalista Maurílio Fernandes, o atual momento é de celebrar a amizade e produzir música num contexto especial para os integrantes. Leveza é a palavra que descreve a nova jornada.

"Lá atrás, tínhamos uma carga nas costas muito pesada. Queríamos viver da música e existia uma cobrança interna. Eram muitos investimentos. Passamos 10 anos sem colocar um real no bolso, o que entrava era para reinvestir (...) Essa carga não temos mais." aponta.

O peso do passado é uma roupa que não se veste mais. A ideia é realizar turnês, lançar e gravar faixas inéditas. Claro, obedecendo às agendas de cada um e priorizando a mesma entrega nos palcos de antes. Além de "Fantoches", o Switch Stance soltará no mercado as faixas "Retratos" (7/04) e "Cartas" (12/05). Mais cinco composições chegam até o meio do ano e um registro audiovisual também está nos planos da turma.

Hoje em dia estamos conectados, todo mundo já financeira e profissionalmente estabelecido. Voltamos à vontade de comemorar os 20 anos desse disco tão emblemático e importante para nós e acho que para muitas pessoas que curtiram essa época", descreve.

Das pistas de Fortaleza para o Brasil

No território do skate, "Switch Stance" é a manobra de "base trocada". A partir desse esporte e das manifestações culturais que o cerca, esta turma ensaiou os primeiros passos na música. 1996 é considerado o marco zero da banda. É quando os amigos começam a fazer shows mais relevantes na cidade e gravam a primeira demo.

A primeira apresentação desse material, resgata Maurílio, aconteceu no Jokerman, bar que funcionava na Praia de Iracema. "Curiosamente e muito legal é que foi também com o lançamento da demo "Vida Torta" da banda cearense O Surto", detalha.

A Fortaleza dos anos 1990 era bem diferente da atual, faz questão de apontar. As conexões eram mais orgânicas, nada de redes sociais. "O que chegava de informação de bandas era por filmes de skate, surf, algumas coletâneas e clipes de rock and roll. Existiam as lojas clássicas aqui que eram o Botija, Opus Discos e a Rock Shop, que promoveu nosso primeiro show lá no Jokerman com o Surto.

O heavy metal dominava o cenário musical da época e a turma do hardcore buscava seu lugar. A missão foi criar ou ocupar espaços como Cidadão do Mundo, o já citado Jokeman, Teatro Chico Anísio, Excelência Bar e a Igrejinha, que era uma barraca localizada na Praia do Futuro.

Uma das formas de comunicação era pelos "flyers", pequenos panfletos usados para divulgar os shows. "Mandava flyer em carta social para uma banda de fora, ela mandava outros e aí esse flyer viralizava. Era como se fosse um spam de meio mais orgânico, feito por carta, via correio. Foi onde eu conheci o Dead Fish e disse a mim mesmo: 'Cara, pronto, encontrei a minha galera'.

Clipes que estão na memória

Seguindo a cartilha punk do "faça você mesmo", o Switch Stance se destacou por investir no território do audiovisual. Segundo o vocalista e letrista, a criação dos clipes acompanhavam a característica da banda de sempre correr atrás de organizar os próprios show e eventos.

Por conta dessa pegada, muitos contatos e elos foram se fortalecendo durante o caminho. O clipe de "Sempre Sincero", por exemplo, foi produzido por Alexandre Capilé, integrante da banda curitibana Sugar Kane. "É um clipe simples, mas com uma energia muita legal. Gravamos em uma garagem, nós mesmos pintamos as paredes do cenário e saiu aquela coisa verdadeira".

“Sempre Sincero” estreou na MTV, figurando ao lado de bandas como Dead Fish, Sugar Kane e Dance Of Days. No vídeo da canção "O Mágico", dirigido por Ivo Lopes, a produção usou um recurso de efeito especial que marcou o momento. Tudo, claro, com recursos dos próprios músicos.

"Era a banda, nossas amizades. Era o momento onde todos queria também ter seu espaço. Essa galera que produziu os clipes queriam os seus nomes ali, queriam seus trabalhos e acreditavam no Switch Stance. Era muito de uma maneira coletiva", contextualiza.

Para celebrar a nova fase, a escolha da banda passa por homenagear o disco "Aquela Estrada" (2003). Este trabalho, conta o músico, colocou o Switch Stance no mapa do rock nacional. Vale destacar, o êxito do álbum também repercute a existência da Empire Records, selo de gravações criado pela banda.

Entre passado e futuro, o Switch Stance volta a ditar o próprio destino."A filosofia é estar em harmonia e com leveza. A banda volta para vivermos novo momento, compartilhar com outra geração e acredito que tanto a galera nova como o pessoal lá de trás vão se conectar", finaliza Maurílio Fernandes.

Serviço:

"Motorcycles Metal Fest", com as bandas Switch Stance, Sugar Kane, Back Drop Falls e Lixorgânico. Participação de banda Essiene (tributo a CPM 22 e Dead Fish).

Dia 11 (sábado), às 19h30. Complexo Armazém (Av. Almirante Barroso, 444, Praia de Iracema). Ingressos aqui