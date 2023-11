Conheça Tomie Ohtake, artista plástica homenageada pelo Google nesta terça-feira (21)

O Doodle do Google celebra, nesta terça-feira (21), o aniversário da renomada artista plástica Tomie Ohtake, brasileira de ascendência japonesa conhecida por produzir pinturas abstratas e vibrantes. Se viva, ela completaria 110 anos nesta data.

A homenagem à profissional está disponível somente na página do buscador acessada pela rede de computadores brasileira.

Legenda: Profissional nasceu na cidade Quioto, Japão, mas foi naturalizada brasileira Foto: reprodução/Google

Quem é Tomie Ohtake?

Tomie Ohtake nasceu em 21 de novembro de 1913, na cidade Quioto, Japão. Aos 23 anos, viajou para o Brasil, para visitar o irmão que residia em São Paulo. Enquanto estava com o familiar, foi surpreendida com o início da Segunda Guerra Mundial, o que impossibilitou o retorno dela ao país de origem. Diante das circunstâncias, ela estabeleceu moradia na capital paulista, aonde se casou e teve dois filhos. As informações são da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Em 1951, com o fim do conflito, pôde retornar ao território nipônico e, no ano seguinte, aos 40 anos, começou a produzir as primeiras pinturas e iniciou a carreira artística.

Com formas abstratas e geométricas fluídas, em cores vibrantes, o estilo artístico de Tomie Ohtake se destacou em meio a um cenário de artistas que preferiam uma abordagem precisa e rígida.

Conforme a própria, o fato de ter convivido 15 anos com a cultura ocidental, especificamente a brasileira, fez com que as obras produzidas por ela tivessem mais influências ocidentais do que oriental. Também é partir de 1952 que as criações dela são exibidas no Salão Paulista de Arte Moderna.

No ano de 1958, Tomie Ohtake é naturalizada brasileira e em 1959 se nega a participar da X Bienal Internacional de São Paulo, como protesto contra à Ditadura Militar, que havia sido instaurada no Brasil em 1964.

Na década de 1970, ela adota outras técnicas ao repertório artístico, usando, além das pinceladas, a serigrafia, a litogravura e a gravura em metal.

Já nos anos 1980, o trabalho de Tomie Ohtake é influenciado por diversas tendências estéticas, como os novos abstracionistas, os neoconcretistas, entre outros. Em 1983, realiza a sua primeira escultura pública, em São Paulo. Durante essa década, o trabalho com esculturas e intervenção urbana ganha destaque.

Na década seguinte, de 1990, retoma o pincel como instrumento principal e cria telas com mais profundidade e fluidez, diferentes de trabalhos anteriores.

Em 2001, é inaugurado o Instituto Tomie Othake, instituição dedicada a arte contemporânea, a arquitetura e ao design.

Em 2013, ao completar 100 anos, ela foi homenageada em diversas exposições pelo Brasil. Dois anos depois, faleceu aos 101 anos devido a um choque séptico causado por uma broncopneumonia, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo informações do portal G1.