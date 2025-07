Concurso literário premia escritores cearenses com publicação de romances; saiba como participar

Uma oportunidade surge fora das páginas de ficção para escritores cearenses do gênero “romance curto”. Estão abertas até 05 de agosto as inscrições para o “Prêmio Palavra Solar”, concurso literário que vai selecionar três obras autorais e inéditas cearenses para publicação da obra em diversos formatos.

A iniciativa integra o projeto “Escritas em Volta do Sol”, idealizado e realizado pela editora independente “Sol Literário”, que atua no mercado cearense há 13 anos.

O programa contempla ainda um ciclo de quatro palestras voltadas para o mercado editorial, o "Palavra Impressa", além de um programa de formação e aprimoramento, denominado “Laboratório de Escrita Literária”.

Quaisquer escritores interessados podem se inscrever no "Palavra Impressa" e no Laboratório. As inscrições ocorrerão por meio de chamada pública. Ambas as etapas ocorrerão em dias e horários a serem divulgados posteriormente, após a divulgação dos finalistas, em outubro.

Para os três escritores vencedores, haverá ainda o projeto “Falar Livros”, um plano de incentivo à leitura que ficará ancorado em mídias sociais, promovendo o alcance das obras, e medindo a recepção dos leitores.

Seleção e inscrições

Os três primeiros lugares selecionados pela comissão julgadora do concurso terão suas obras publicadas pelo selo editorial. O primeiro lugar será contemplado com 400 cópias da versão impressa e um audiobook; já o segundo, com a mesma quantidade da obra impressa e o livro digital em Epub. O terceiro lugar recebe o livro no formato digital de Epub.

Os autores vencedores ainda lançam seus livros em eventos na capital e no interior do Estado (Redenção e Quixadá), “com o intuito de descentralizar as atividades voltadas à cadeia do livro, leitura e literatura", como explica a curadora do e organizadora do projeto, Angélica Sampaio. Todos recebem também troféus e certificado de participação.

Podem se inscrever escritores nascidos e residentes em todo o território cearense, com a idade mínima de 18 anos. Apenas uma obra por participante será aceita. Os romances curtos devem ter entre 80 e 100 páginas, com narrativa original, sem fanfics, paródias, plágio ou uso de inteligência artificial. As inscrições são realizadas por meio deste link.

Vale destacar ainda que o apoio aos três escritores conta com a elaboração de um plano de venda, divulgação e circulação dos seus livros, incluindo venda das obras impressas. “São orientações de como ancorar suas obras digitais em plataformas on-line, dando visibilidade tanto no âmbito local como nacional para suas produções, proporcionando que os autores criem suas próprias contas nestas plataformas e controlem de modo independente seus ganhos", destaca Angélica.

Critérios de avaliação

Os romances inscritos serão avaliados e selecionados pela comissão julgadora, conforme os critérios de avaliação, como: 1. domínio do gênero romance curto; 2. originalidade e criatividade; 3. qualidade literária e artística; 4. relevância sociocultural ou histórica.

A organizadora destaca que o objetivo principal é formar uma rede de comunicação e circulação do trabalho desenvolvido pela editora com os autores, desmistificando o livro como objeto cultural inacessível ou em declínio e estimulando o hábito da leitura em pessoas de todas as idades.

O resultado do Prêmio será divulgado pela Editora no mês de outubro, por meio das redes sociais. Para conferir a mensuração técnica da seleção, consulte o regulamento do prêmio, no qual constam os níveis de pontuação, critérios de desempate e outros prazos.