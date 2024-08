Com prêmio principal de R$ 40 mil, 34º Cine Ceará tem inscrições abertas para longas e curtas

Principal evento cinematográfico do Estado, o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema segue com inscrições abertas para a 34ª edição, que está marcada para ocorrer entre 9 e 15 de novembro. Curtas e longas podem se inscrever gratuitamente até o próximo dia 31 de agosto.

As produções inscritas podem compor três seções competitivas do festival: a Mostra Ibero-americana de Longa-metragem, a Mostra Brasileira de Curta-metragem e a Mostra Olhar do Ceará. Formulários e regulamentos estão disponíveis no site do Cine Ceará.

Para 2024, a curadoria do Cine Ceará seguirá comprometida com a participação de cineastas mulheres no conjunto das três mostras competitivas, com mínimo de 30% dos filmes selecionados sendo de diretoras. O festival também prioriza obras inéditas para a seleção.

Outra novidade de destaque para a atual edição é que o Cine Ceará irá conceder um prêmio principal financeiro maior, destinado ao Melhor Longa da Mostra Competitiva Ibero-americana. Agora, a premiação financeira será de R$ 40 mil em recursos para a distribuição brasileira do vencedor.

A programação do Cine Ceará inclui sessões de cinema, debates, homenagens, formações e mais. As atividades ocupam o Cineteatro São Luiz e o Cinema do Dragão e são totalmente gratuitas.

Inscrições do 34º Cine Ceará