Bafta 2025 ocorre neste domingo (16); relembre indicações e vitórias do Brasil no prêmio

Um dos passos do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” até o Oscar ocorre neste domingo (16), durante a cerimônia do Bafta 2025. Na premiação britânica, o filme dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres pode sair premiado na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

A vitória não seria inédita nem para o Brasil, nem para o próprio Walter Salles na premiação britânica. Isso porque, no Bafta, o País já foi várias vezes indicado e reconhecido com troféus de diferentes categorias.

Relembre a presença do Brasil no prêmio!

Orfeu Negro

Legenda: "Orfeu Negro" saiu vencedor do Globo de Ouro, do Oscar e da Palma de Ouro no Festival de Cannes Foto: Divulgação

A primeira indicação para uma obra brasileira ocorreu em 1961, com o filme “Orfeu Negro”. Com produção e direção francesa, a obra foi gravada no Brasil, com elenco e história locais.

O longa foi considerado uma coprodução nacional no Bafta e, naquele ano, concorreu a Melhor Filme com outras 16 produções. Perdeu para “Se Meu Apartamento Falasse”, de Billy Wilder.

Central do Brasil

Legenda: "Central do Brasil", de Walter Salles e com Fernanda Montenegro Foto: Divulgação

A primeira vitória, no entanto, só ocorreu em 1999, e na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O vitorioso foi “Central do Brasil”, longa de Walter Salles protagonizado por Fernanda Montenegro.

No Bafta, a obra bateu “Carne Trêmula", de Pedro Almodóvar, e “A Vida É Bela”, que viria a ser premiado no Oscar daquele ano.

Abril Despedaçado

A segunda indicação para um filme de Walter Salles veio em 2002, com “Abril Despedaçado”.

O longa perdeu a categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa para o mexicano “Amores Brutos”.

Cidade de Deus

O Brasil marcou presença na categoria dedicada a longas estrangeiros por dois anos seguidos. Em 2003, “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, ganhou indicação, mas perdeu para “Fale com Ela”, do espanhol Pedro Almodóvar.

O filme brasileiro, porém, venceu na categoria de Melhor Edição, para Daniel Rezende.

Diários de Motocicleta

Em 2005, Walter Salles dirigiu mais uma produção vencedora do Bafta, dessa vez coproduzida entre o Brasil e a Argentina.

O filme biográfico sobre Che Guevara recebeu sete indicações ao Bafta, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O triunfo ocorreu na segunda categoria.

O Jardineiro Fiel

A produção britânica “O Jardineiro Fiel” foi dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles. Pelo trabalho, ele foi indicado na categoria de Melhor Direção em 2006, perdendo para Ang Lee.

O cineasta também foi indicado como representante da obra na categoria de Melhor Filme Britânico. O longa recebeu outras indicações e também vitórias.

Trash: A Esperança Vem do Lixo

Até então, a mais recente indicação do Brasil ao Bafta ocorreu há 10 anos, com o filme “Trash: A Esperança Vem do Lixo”, com Wagner Moura e Selton Mello no elenco.

A obra coproduzida entre Brasil, Reino Unido e Alemanha foi gravada no Rio de Janeiro, mas dirigida por Stephen Daldry e Christian Duurvoort.

Ainda Estou Aqui

Legenda: Filme "Ainda Estou Aqui" Foto: Divulgação

Finalmente, mais uma obra de Walter Salles foi indicada ao Bafta na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

O drama histórico com Fernanda Torres disputa com obras como o polêmico, mas favorito, “Emilia Pérez” e a indiana “Tudo Que Imaginamos Como Luz”.