Após quatro anos, Chico Buarque recebe prêmio Camões em Portugal em cerimônia com Lula

Quatro anos após ter sido consagrado com o prêmio Camões, Chico Buarque recebeu a honraria mais importante da literatura de língua portuguesa, em uma cerimônia em Sintra, em Portugal, nesta segunda-feira (24).

O cantor, compositor e escritor compareceu ao evento na companhia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele passou anos para receber o prêmio devido à recusa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em assinar a documentação necessária para que o artista recebesse o diploma.

Legenda: Chico Buarque celebrou a honraria ao lado do presidente Lula Foto: AFP

"Recebo esse prêmio menos como honraria pessoal e mais como desagravo a tantos autores e artistas humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo", disse Buarque durante o discurso.

Na cerimônia, Lula definiu o impasse do prêmio com o ex-chefe do Executivo nacional como "um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos". O prêmio deveria ter sido entregue em 2019.

Com o prêmio, o escritor homenageado recebe 100 mil euros - cerca de R$ 555 mil. Metade do valor é subsidiado pela Fundação Biblioteca Nacional, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, e a outra metade é paga pelo governo português.

Chico Buarque é considerado um dos maiores escritores de sua geração. Entre as obras mais consagradas do artista estão "Fazenda Modelo", "Budapeste", "Benjamin" e "Leite derramado".

Sobre o prêmio

O prêmio Camões surgiu em 1988 para firmar uma parceria entre os governos de Portugal e do Brasil. A premiação é considerada a mais importante da língua portuguesa. Entre os brasileiros já agraciados com o prêmio estão Ferreira Gullar, Lygia Fagundes Telles e Jorge Amado.