Exposição gratuita celebra a obra de Leonilson e da Geração 80 em Fortaleza

Se ainda não conhece o nome de Leonilson, guarde-o bem: é um dos maiores artistas visuais do Brasil. Cearense nascido na Capital, tem obra predominantemente autobiográfica, concentrada nos últimos dez anos de vida dele. Segundo críticos, cada peça realizada pelo gênio é construída como uma carta para um diário íntimo. Uma beleza.

Essa premissa é abraçada com vigor pela Galeria Multiarte na mais recente exposição da casa. "Leonilson e a Geração 80" recorda os 30 anos de morte de Leonilson e celebra os 35 do espaço por meio de várias obras relevantes dos artistas integrantes desse recorte. A entrada é gratuita.

Legenda: Humor, crítica social e narrativas do cotidiano são marcas do legado de Leonilson Foto: Divulgação

Os trabalhos são procedentes de coleções públicas e privadas e do acervo da Sociedade Amigos do Projeto Leonilson. Nesse movimento, há outra data importante para festejar: os 40 anos de realização da histórica mostra do Parque Lage, “Como vai você, Geração 80?”, na Escola de Artes Visuais no Rio de Janeiro.

A exposição reuniu 123 artistas de idades e formações distintas, na maioria cariocas e paulistas. À época, o comentário era que "a exposição era carioca com apêndice paulista". E uma das grandes revelações foi Leonilson.

Legenda: Obra “A vênus morreu de amor” (1983), obra de Beatriz Milhazes Foto: Divulgação

O artista explorava a figuração, os desenhos e pinturas da primeira fase das obras assinadas por ele. O humor, a crı́tica social e as narrativas do cotidiano também são marcas desse legado.

Mergulho na arte contemporânea

Da emblemática exposição do Parque Lage, o visitante irá encontrar, além de trabalhos de Leonilson, obras de Adir Sodré de Souza, Alex Vallauri, Beatriz Milhazes, Chico Cunha, Ciro Cozzolino, Daniel Senise, Fernando Barata, Gervane de Paula, Gonçalo Ivo, Hilton Berredo, Jorge Guinle, Leda Catunda, Luiz Zerbini e Sérgio Romagnolo.

Legenda: Obra "Sonho de Valsa" (1984), de Chico Cunha Foto: Divulgação

Algumas dessas peças estão reproduzidas no catálogo especialmente editado para a mostra. Nele, uma entrevista inédita com Marcus Lontra, recordando esse momento fundamental para a arte contemporânea brasileira. Imperdível.



Serviço

Exposição Leonilson e a Geração 80

Em cartaz a partir desta terça-feira (25) até 3 de junho de 2023. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, na Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas, 1727 - Aldeota). Contato: (85) 3261-7724. Entrada gratuita

