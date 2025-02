VemKiTem inaugura megaloja em Fortaleza com descontos de 20% no varejo e atacado

A rede VemKiTem, do Grupo Bartolomeu, irá inaugurar uma megaloja na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, nesta sexta-feira (7). O estabelecimento oferecerá 20% de desconto nos produtos do varejo e do atacado para os clientes.

A unidade possui um espaço total de 18 mil metros quadrados, sendo a quinta loja da rede. O empreendimento fornece uma variedade de produtos como materiais de construção, artigos para o lar, ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), agro, pet/vet, artigos para montagem de negócios e utilidades em geral.

A rede VemKiTem está gerando, inicialmente, 135 empregos diretos em Fortaleza, com expectativa de aumentar, conforme a expansão. A rede já opera em sete estados brasileiros.

Segundo a empresa, o Ceará foi mapeado como um ponto estratégico para o plano de expansão do VemKiTem por ser o 2º maior em captação de PIB. Desde março de 2024, o grupo tem investido um total de quase R$ 70 milhões na construção do empreendimento.

A marca VemKiTem é um segmento da Tambasa Atacadistas. A unidade de São Luís (MA), aberta em junho de 2023, foi a primeira loja VemKiTem do Brasil, e também o primeiro negócio do grupo Bartolomeu fora do estado de Minas Gerais. Além da capital maranhense, o VemKiTem já possui unidades em Valparaíso (GO), Maringá (PR), Recife (PE) e, agora, em Fortaleza (CE).

