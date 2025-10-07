Diário do Nordeste
Trump diz a Lula que EUA sente falta do café brasileiro

Produto é um dos afetados pelo tarifaço imposto pelo governo americano a produtos do Brasil

Escrito por
e
Negócios
Imagem dividida mostrando, à esquerda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma coletiva de imprensa e, à direita, duas mãos segurando xícaras de café, destacando a cultura do café e a popularidade da bebida.
Legenda: Estados Unidos são, de longe, os principais consumidores de café do mundo
Foto: Win Mcnamee/ Getty Images via AFP e Shuttertsock

O café mais caro na xícara dos americanos foi um tema da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada nessa segunda-feira (6). 

O produto brasileiro é um dos que foram atingidos pela tarifa de 50% imposta pelo governo do republicano

Na ligação entre os dois líderes de Estado, Trump admitiu que o país está "sentindo falta" de alguns itens do Brasil afetados pelo tarifaço, em especial o café, conforme informações da BBC Brasil.  

Alta do preço do café nos EUA

Com a menor oferta do produto, o preço no mercado americano registrou a maior alta mensal em 14 anos ao subir 3,6% em agosto, primeiro mês de vigência das tarifas sobre os insumos brasileiros. 

O índice é cerca de nove vezes maior que a média da inflação registrada naquele mês, que foi de 0,4%.

Importância do café para os americanos

Os Estados Unidos são, de longe, os principais consumidores de café do mundo, e a produção local é insignificante em comparação com a demanda, conforme informações da AFP

Cerca de um terço do café importado pelo país são do Brasil, principalmente os grãos da variedade arábica.

