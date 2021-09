Tarifa social de energia: Nova lei facilita inclusão de beneficiários

O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica. A informação foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência da República neste domingo (12).

De acordo com a pasta, a sanção da lei será publicada na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União. A medida havia sido aprovada em definitivo no mês passado pela Câmara dos Deputados,

O que deve mudar com a nova lei?

A lei deve facilitar as inscrições no programa a partir do compartilhamento das informações do Cadastro Único (CadÚnico) pelo Executivo. Isso porque, atualmente, os interessados precisam solicitar a inscrição, seja por telefone ou dirigir-se à distribuidora para solicitar o benefício.

O benefício é destinado a família com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo que seja inscrita no CadÚnico. Segundo o governo, podem entrar no programa ainda as famílias com integrantes contemplados pelo benefício de prestação continuada da assistência social (BPC).

O que é a Tarifa Social de Energia Elétrica?

A Tarifa Social de Energia Elétrica concede desconto na conta de energia nos primeiros 220 quilowatts-hora (kWh) consumidos, todos os meses, por clientes residenciais.