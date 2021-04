Conta de energia residencial no Ceará terá aumento de 7,5% a partir de hoje

A conta de energia dos consumidores cearenses fica mais cara a partir de hoje (22). Foi aprovado, nesta quinta-feira, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o reajuste tarifário anual da Enel Ceará.

O reajuste médio será de 8,95%, o que não significa que este será o índice aplicado a todos os consumidores, pois há diferenciação entre as categorias de consumo. No caso das unidades residenciais, o aumento será de 7,55%.

Na prática, um consumidor que antes pagava uma conta de R$ 100, com o mesmo consumo, terá de arcar com uma tarifa de R$ 107,55.

Já para a categoria de alta tensão, na qual estão incluídas empresas de grande porte, a majoração será de 10,21%

Veja os reajustes médios por classe de consumo

Baixa tensão

Média de consumidores residenciais, rurais e comerciais de pequeno porte e outros: 8,54%

​Consumidores residenciais: 7,55%

Consumidores rurais: 15,63%

Iluminação pública: 7,75%

Alta tensão

Consumidor industrial e comercial de grande porte: 10,21%

Efeito médio ao consumidor

Média de todos os consumidores: 8,95%

No ano passado, o reajuste médio aprovado pela Aneel havia sido de 3,94%, O aumento para consumidores de baixa tensão, em sua maioria clientes residenciais, foi de 4,0%, e para os clientes de média e alta tensão – indústrias e grandes comércios –, o índice aprovado foi de 3,78%.

Reajustes (considerando revisões) da Enel Ceará nos últimos anos:

2013: 3,92%

2014: 16,77%

2015: 10,28% (extraordinária)

2015: 11,69%

2016: 12,97%

2017: 0,15%

2018: 4,96%

2019: 8,29%

2020: 3,94%

Variação acumulada: 72,90%

O que é o reajuste tarifário anual?

Trata-se de um dos mecanismos de atualização do valor da energia paga pelo consumidor, aplicado anualmente, com base em fórmula prevista no contrato de concessão. O objetivo é restabelecer o poder de compra da concessionária, no caso do Ceará, a Enel. Os reajustes acontecem em datas determinadas pelo Contrato de Concessão.