Reajuste da conta de energia dos cearenses sai neste mês; aumento preocupa

Os consumidores cearenses tomarão conhecimento, no dia 20 deste mês, sobre o valor do reajuste da conta de energia.

Em reunião pública de diretoria, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve deliberar nesta data sobre o percentual que incidirá sobre as faturas da Enel Ceará. De acordo com a Aneel, o reajuste entrará em vigor no dia 22 de abril.

Na semana passada, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, reuniu-se com André Pepitone, diretor-geral da Aneel, e outros representantes de setores para discutir preocupações da indústria cearense e do Nordeste quanto a possíveis reajustes da energia elétrica na região.

Fatores como a variação cambial, a correção dos custos da distribuidora pelo IGPM e o cenário hidrológico adverso podem catapultar o reajuste.

Preocupação com possível alta de 20%

O presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz, que também esteve na reunião, reiterou à Coluna que o foco do encontro foi externar "uma preocupação diante de uma previsão de reajuste de energia na ordem de 20%".

Luis Carlos Queiroz Presidente do Sindienergia-CE "No momento atual que estamos vivendo, tal reajuste seria insustentável para as empresas e negócios, já tão prejudicados pela pandemia. E também para os consumidores residenciais de energia elétrica".

Aneel fala em aumento de um dígito

Legenda: Presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz defende decisão pelo equilíbrio Foto: Divulgação

De acordo com Queiroz, a diretoria da Aneel mostrou-se sensibilizada e comprometeu-se a tentar chegar "a um reajuste de apenas um dígito".

"Isso diminuiu um pouco nossa preocupação, mas, não por completo, uma vez que um aumento próximo a 9% ainda representaria um alto custo", diz.

O presidente do Sindienergia defendeu "uma decisão pelo equilíbrio, com um reajuste viável tanto para os consumidores quanto para as concessionárias, em favor, em especial, da manutenção dos empregos”.