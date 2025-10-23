Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3520 e levam mais de R$ 1,3 milhão cada

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Sete apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3520, sorteada na noite desta quinta-feira (23), e levaram R$ 1.329.631,84 cada.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Manaus (AM), Brasília (DF), Goiânia (GO), Águas Vermelhas (MG), Viçosa (MG), Recife (PE) e Jacareí (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (24), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

12 - 23 - 19 - 01 - 13 - 07 - 21 - 03 - 15 - 18 - 08 - 20 - 22 - 16 - 10

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 1.329.631,87

14 acertos

660 apostas ganhadoras, R$ 1.884,49

13 acertos

20905 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

253925 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1327391 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

