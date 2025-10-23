Lances em leilão da Receita Federal vão de R$ 50 a R$ 750 mil; veja como participar

O leilão da Receita Federal de São Paulo, que será realizado na próxima terça (28), está recebendo as propostas para as mercadorias apreendidas ou abandonadas. Os valores mínimos estão entre R$ 50 e R$ 750 mil, com 374 lotes disponíveis, e os lances podem ser enviados até segunda-feira (27).

Além de itens já comuns, como smartphones e notebooks, o lote mais caro tem uma esmeralda avaliada em cerca de R$ 750 mil, enquanto o lote mais barato possui uma tiara a partir de R$ 50.

Para quem deseja dar lances nos iPhones, os valores surgem a partir de R$ 300. Um iPhone 13 Pro, por exemplo, tem valor inicial de R$ 900.

A lista de todos os produtos está disponível no site da Receita Federal, assim como as regras para participação no leilão.

Saiba como participar

Pessoas físicas e jurídicas precisam de conta Gov.br com nível prata ou ouro para participar.

Todo o processo é realizado de forma online, pelo site da Receita Federal e dentro do Portal e-CAC. As informações estão disponíveis acessando o serviço “Sistema de Leilão Eletrônico” e selecionando o Edital nº 0800100/000007/2025.

A próxima etapa é declarar ciência e concordância com os termos do edital, com a possibilidade de enviar somente uma proposta por lote.

A proposta pode ser alterada ou excluída até o fim do período de inscrição, que vai até segunda-feira.