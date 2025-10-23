Diário do Nordeste
Mega-Sena pode pagar R$ 85 milhões nesta quinta-feira (23)

Apostas podem ser feitas até as 19h

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
Negócios
Imagem mostra volante da mega-sena, que nesta quinta pode pagar prêmio de R$ 85 milhões
Foto: Thiago Gadelha.
O concurso 2.931 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 85 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta quinta-feira (23). O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser participar, pode fazer sua aposta pela internet, no site das Loterias Caixa, ou em lotéricas de todo o País, até as 19h. A aposta mínima custa R$ 6.

teaser image
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 88 milhões nesta quinta (23)

teaser image
Negócios

“Correu, postou”: hábito estimula criação de estúdios fotográficos ao ar livre na Beira-Mar

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números. Ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

