Loterias do dia sorteiam até R$ 88 milhões nesta quinta (23)
Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar
A Mega-Sena é a loteria federal do dia que pode pagar o maior valor nesta quinta-feira (23), ao sortear R$ 88 milhões.
Para ganhar o principal prêmio da Caixa desta data, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.
Outra loteria que merece destaque é a Timemania, acumulada em R$ 38 milhões.
Outras chances de se tornar milionário
Já a Quina pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 14,5 milhões.
Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil e da Dia de Sorte, que também sorteiam milhões: R$ 10 milhões e R$ 4,8 milhões, respectivamente.
Loterias da caixa com sorteio hoje (23/10)
|Loteria
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Mega-Sena
|R$ 88 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 38 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração.
|Quina
|R$ 14,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 10 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 4,8 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte".
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.