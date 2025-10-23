Loterias do dia sorteiam até R$ 88 milhões nesta quinta (23)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena é a loteria federal do dia que pode pagar o maior valor nesta quinta-feira (23), ao sortear R$ 88 milhões.

Para ganhar o principal prêmio da Caixa desta data, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.

Outra loteria que merece destaque é a Timemania, acumulada em R$ 38 milhões.

Outras chances de se tornar milionário

Já a Quina pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 14,5 milhões.

Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil e da Dia de Sorte, que também sorteiam milhões: R$ 10 milhões e R$ 4,8 milhões, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (23/10)

Loteria Valor do prêmio Quem ganha Mega-Sena R$ 88 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Timemania R$ 38 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração. Quina R$ 14,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 10 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 4,8 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte".

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

