Loterias do dia sorteiam até R$ 88 milhões nesta quinta (23)

Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:17)
Negócios
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio.
Legenda: Mega-Sena pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Mega-Sena é a loteria federal do dia que pode pagar o maior valor nesta quinta-feira (23), ao sortear R$ 88 milhões

Para ganhar o principal prêmio da Caixa desta data, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas

Outra loteria que merece destaque é a Timemania, acumulada em R$ 38 milhões.

Outras chances de se tornar milionário

Já a Quina pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 14,5 milhões. 

Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil e da Dia de Sorte, que também sorteiam milhões: R$ 10 milhões e R$ 4,8 milhões, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (23/10)

Loteria  Valor do prêmio Quem ganha
Mega-Sena R$ 88 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
Timemania R$ 38 milhões  Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração. 
Quina R$ 14,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 10 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 4,8 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte". 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

