Feirão da Carmais oferece bônus de R$ 2 mil e pagamento após o Carnaval de 2026

Neste mês de outubro, a Carmais Seminovos realiza o Mega Feirão, iniciativa voltada para quem busca adquirir um veículo com condições diferenciadas de pagamento. Entre as facilidades exclusivas, estão início do pagamento apenas após o Carnaval de 2026, além de bônus de R$ 2 mil nas negociações realizadas dentro do feirão.

Todos os automóveis disponíveis no evento contam com garantia e laudo cautelar. Além disso, os carros adquiridos no feirão sairão com tanque cheio, conforme as condições especificadas pelas concessionárias.

De acordo com Antônio Nina, diretor de Seminovos do Grupo Carmais, o evento foi planejado para facilitar a compra e ampliar as oportunidades de negócio.

"Estamos com uma boa variedade de modelos no nosso estoque, por isso buscamos oferecer a melhor oportunidade para os clientes fecharem negócio. São condição de feirão o mês todo, facilitando tanto em prazo, como ofertando bônus de R$ 2 mil. Tenho certeza de que os clientes farão um bom negócio."

