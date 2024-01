Seis meses após anúncio, unidade do Grupo Mateus na Aldeota não tem previsão de sair do papel

No início de julho de 2023, o Diário do Nordeste apurou que o Grupo Mateus abriria uma loja de varejo no bairro Aldeota, em Fortaleza, no cruzamento das avenidas Antônio Sales com Barão de Studart. Seis meses após a informação ser divulgada, no entanto, as obras no local seguem sem previsão de início.

É o que indica a assessoria de imprensa do Grupo Mateus. No local, funcionou por mais de uma década o hipermercado Carrefour, sendo o primeiro da bandeira francesa a ser fechado no Ceará, no fim de maio do ano passado. Um mês depois, a negociação para o aluguel do equipamento revelou que a unidade passaria para o conglomerado supermercadista maranhense, em franca expansão no Estado.

Apesar disso, não há sinais de início das obras. Externamente, o local ainda conta com a pintura antiga, já sem os letreiros de lojas e do próprio Carrefour que ocupava o espaço, além de tapumes que impedem a entrada nas áreas comuns do equipamento.

De acordo com o Grupo Mateus, funcionará no local “provavelmente uma loja de varejo”, diferente da maioria das inaugurações na Região Metropolitana de Fortaleza. Nas cidades ao redor da capital, a bandeira preferencialmente adotada pela empresa maranhense é a do Mix Mateus, de atacarejo (cash and carry).

Sem o início das obras, não há a previsão de inauguração da unidade na Aldeota. O espaço está alugado desde o fim de junho pelo Mateus. Com a confirmação da loja de varejo, o grupo acredita que serão gerados uma média de 350 empregos diretos.

Legenda: Galeria de lojas na futura loja do Grupo Mateus na Aldeota segue abandonada e sem previsão de quando vai receber intervenções Foto: Fabiane de Paula

Expansão acelerada

O Grupo Mateus conta com 254 lojas em oito estados do Nordeste e no Pará, conforme informações disponibilizadas no site da empresa. Desse total, 73 unidades são de varejo, 77 de atacarejo e outras 104 de eletro. O conglomerado conta com 10 bandeiras, dentre supermercados, hipermercados, cash and carry e estabelecimentos de eletroeletrônicos.

Em pouco mais de três anos, o Grupo Mateus, nascido no Maranhão e com lojas fora do Estado somente no Pará até então, vivenciou um vertiginoso crescimento de unidades no Nordeste brasileiro.

Com exceção do Rio Grande do Norte, todos os estados do Nordeste contam com lojas do grupo, principalmente Mix Mateus, em fomento ao segmento de atacarejo. A maioria dos estabelecimentos da região está concentrada no Maranhão, onde a rede foi fundada, e no Pará, no Norte do País.

Atualmente, o Nordeste conta com 44 unidades, sendo o Ceará o estado com a maior quantidade de lojas da região: 11 no total. O primeiro estabelecimento foi inaugurado em Tianguá, em maio de 2021.

Somente para 2024, pelo menos mais três unidades estão previstas no Estado: uma em Caucaia, no bairro Jurema, com previsão de inauguração já em janeiro. A bandeira será Mix Mateus. O investimento foi de aproximadamente R$ 40 milhões com geração de 300 empregos.

Legenda: Mix Mateus no Henrique Jorge; unidade foi a primeira inaugurada em Fortaleza Foto: Grupo Mateus/Divulgação

As outras duas lojas ficarão em Fortaleza, que passará a contar com três estabelecimentos. Além do equipamento de varejo na Aldeota, uma unidade será aberta no bairro José Walter, com destaque diferente das demais.

A expectativa, de acordo com informações apuradas pelo Diário do Nordeste, é de que a loja no José Walter será a maior dentre as já existentes, funcionando de forma integrada com uma espécie de sede administrativa do Grupo Mateus. Fica no bairro Henrique Jorge a primeira e, até então, única unidade do conglomerado maranhense em Fortaleza.