Grupo Mateus negocia compra de lojas do Carrefour

Após o colunista Victor Ximenes antecipar que o Grupo Mateus ocupará o espaço deixado pelo Carrefour Aldeota, na Avenida Barão de Studart, em Fortaleza, outras lojas da varejista francesa estão na mira do grupo maranhense. A informação da negociação foi divulgada pelo Grupo Mateus.

O Grupo Carrefour possui 11 unidades em Fortaleza, distribuídas entre as bandeiras Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Uma das unidades mais emblemáticas da Capital fica localizada na Avenida Godofredo Maciel, no Bairro Maraponga, e foi o primeiro Carrefour em Fortaleza.

A negociação envolvendo o Grupo Mateus e as lojas do Carrefour não se trata exatamente de algo novo, já que no ano passado a francesa já havia efetuado a venda de lojas no Nordeste para a maranhense.

Procurado pela coluna, o Grupo Carrefour não se manifestou até a publicação desta matéria.

Caso se concretizem negociações para a aquisição de unidades do Carrefour em Fortaleza, será mais um grande passo do grupo nordestino que, apesar da demora para chegar ao Ceará, vem avançando de forma rápida desde 2021, com inaugurações em um curto espaço de tempo, sobretudo em 2023.

Afinal, em maio, o Mateus inaugurou um grande supermercado no bairro Henrique Jorge e outro em Maranguape, gerando ao todo 600 empregos. Há ainda a previsão de outras inaugurações no Estado ainda neste ano em cidades como Canindé, Aracati e Juazeiro do Norte.

José Walter

Uma das unidades que o Grupo Mateus abrirá em Fortaleza ficará no Bairro José Walter.

Esta coluna apurou que a unidade deve ser diferenciada das demais do Mateus na cidade: bem maior e funcionando de forma integrada a uma espécie de sede administrativa do grupo. Com isso, o número de empregos gerados também deve ser bem maior.

Recentemente, o Diário do Nordeste publicou que Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, ganhará um empreendimento do Mateus nos próximos meses e receberá investimento de R$ 35 a R$ 40 milhões. Serão gerados 300 empregos diretos.

*Colaborou Luciano Rodrigues