Grupo Mateus vai abrir atacarejo em Caucaia e gerar 300 empregos

Em expansão no mercado cearense, o Grupo Mateus continua avançando em direção a outras cidades do estado. A bola da vez é Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, que ganhará uma nova loja do conglomerado nos próximos meses.

Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, se reuniu com representantes do Grupo Mateus nesta quinta-feira (13) para o anúncio oficial. As informações foram confirmadas pela Prefeitura de Caucaia e pelo Grupo Mateus.

"A Rede Mateus está muito feliz por tudo isso. Estamos agradecidos por receber o alvará da Prefeitura de Caucaia. Foi impressionante o apoio que nós recebemos por parte da gestão municipal. A obra inicia já em agosto e devemos inaugurar entre dezembro e janeiro.", esclareceu Renato Zenni, representante do Grupo Mateus.

"Agradeço a confiança da Rede Mateus em se instalar no nosso município para cada vez mais ter mais serviço, preço justo e mais emprego para a nossa cidade", declarou Vitor Valim.

Legenda: Renato Zenni, do Grupo Mateus, Vitor Valim e Diego Pinheiro, prefeito e secretário de planejamento urbano de Caucaia, respectivamente, celebraram acordo na tarde desta quinta-feira. Foto: Divulgação

A nova loja será no modelo atacarejo, no formato Mix Mateus, e ficará instalada na Avenida Dom Almeida Lustosa no Bairro Jurema. As obras iniciarão já a partir do mês de agosto, com previsão de inauguração entre dezembro deste ano e janeiro de 2024.

Ao todo, o grupo maranhense vai investir entre R$ 35 e R$ 40 milhões na nova loja, e a expectativa é de que sejam gerados 300 empregos diretos.

GRUPO EM EXPANSÃO

Fundado no Maranhão e com abrangência em praticamente todo o Nordeste e no Pará e no Tocantins, o Grupo Mateus já conta com mais de 200 empreendimentos, superando empresas tradicionais do setor.

O conglomerado chegou ao Ceará em 2021, com lojas em Iguatu e Quixeramobim, e vem realizando a expansão para outras cidades, desta vez mais próximas da capital do estado.

Será a primeira loja com a bandeira Mateus em Caucaia. Além do município da Região Metropolitana de Fortaleza, o grupo reúne empreendimentos no Ceará em Crateús, Itapipoca, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Tianguá e Sobral, além da própria capital, no bairro Henrique Jorge.

Conforme antecipou o colunista Victor Ximenes, o conglomerado pretende abrir a segunda loja em Fortaleza, desta vez no formato hipermercado - inédito em todo o estado - no bairro Aldeota, onde funcionava o antigo Carrefour.

