Expansão do Grupo Mateus no Ceará deve gerar mais 1,5 mil empregos diretos em 2023

A expansão do Grupo Mateus no Ceará deve gerar cerca de 1.500 novas vagas de emprego em mais cinco lojas com previsão de inauguração até o fim de 2023.

As novas unidades chegarão às cidades de Canindé, Aracati, Juazeiro do Norte, Russas, e Fortaleza, no bairro José Walter. Cada uma delas é capaz de gerar até 300 empregos diretos.

Segundo a companhia, interessados nas futuras vagas de trabalho já podem cadastrar o currículo no site do Grupo Mateus.

A empresa, considerada uma das maiores redes do varejo alimentar do Brasil, inaugura simultaneamente na próxima sexta-feira (12) duas lojas, sendo a primeira de Fortaleza, no bairro Henrique Jorge, e em Maranguape.Os empreendimentos geraram 600 novos empregos no Estado.

As unidades funcionarão de segunda a sábado, das 7h às 22h, e no domingo, das 7h às 18h. Os colaboradores do Mix Mateus do bairro Henrique Jorge, na Capital, e os da unidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) passam a integrar um quadro que ultrapassa 48 mil funcionários.

As lojas do grupo possuem setores de peixaria, açougue, padaria e hortifrúti.

Atuação no Ceará

O Grupo, que chegou ao Ceará em 2021, já soma 240 unidades de negócio, com lojas em Tianguá, Sobral, Itapipoca, Quixeramobim, Crateús e Maracanaú. Somente no Estado, a empresa é responsável por mais de 3 mil empregos formais.

"Gerar emprego, renda, oportunidade de crescimento e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões Norte e Nordeste faz parte da nossa missão", enfatizou o fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus.

De acordo com o ranking de 2023 da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a companhia passou a ocupar o terceiro lugar com faturamento de R$ 24,6 bilhões em receita bruta no ano passado.