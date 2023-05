Quarta parcela do IPVA vence nesta quarta (10); veja como emitir boleto

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Ceará vence nesta quarta-feira (10), segundo a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). Participantes do programa "Sua Nota Tem Valor", que tiverem acumulado pontos no ano passado, têm até 5% de desconto.

O boleto do pagamento pode ser emitido pelos aplicativos 'Ceará App' e 'Meu IPVA' ou no site do Governo. O documento é gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

O imposto pode ser quitado com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, ou Pix, nas modalidades QR Code ou Pix Copia e Cola.

Passo a passo para pagar no site

No site da Sefaz-CE, o usuário deve acessar o menu 'Serviços' e a opção 'IPVA'. Em seguida, selecionar o botão 'Acesso ao Sistema' e escolher o item 'Imposto';

Depois, clicar em 'Emitir DAE IPVA' e digitar os dados do veículo (chassi ou placa e Renavam);

Por fim, escolher a opção 'Imprimir Carnê' ou 'Imprimir Saldo Devedor'. No item 'Imprimir Carnê', o contribuinte emitirá, em um único documento, todos os boletos de parcelamento. Já no item 'Imprimir Saldo Devedor', será emitido apenas um DAE com o valor integral do IPVA.

Pagamentos via Pix

Para evitar fraudes, a Sefaz orienta que, antes de confirmar o pagamento pelo Pix, o contribuinte verifique se o nome do favorecido está como "SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA" e se o CNPJ do órgão confere com a sequência de números "07.954.597/0001-52".

Além disso, a pasta lembra que não envia boletos pelos Correios, e-mail, SMS ou WhatsApp.

Parcelas

Após o pagamento da quarta parcela do imposto, irá restar uma cota, que deverá ser paga até o dia 12 de junho. O valor mínimo a ser parcelado é de R$ 100.

Até o momento, cerca de 902 mil contribuintes pagaram as primeiras parcelas do IPVA, o que representou uma arrecadação de quase R$ 663 milhões. Outros cerca de 540 mil donos de veículos quitaram o imposto em cota única, resultando no acréscimo de R$ 445 milhões aos cofres públicos estaduais.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.