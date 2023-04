Sefaz libera pagamento do IPVA 2023 via Pix; veja passo a passo

O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já pode ser realizado via Pix, sistema de transações bancárias instantâneas, a partir desta terça-feira (4). A nova modalidade de quitação do imposto foi divulgada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE).

O titular da Sefaz-CE, Fabrízio Gomes, ressaltou que a novidade traz mais praticidade e resulta na melhoraria dos serviços ofertados pela pasta à população, "de modo ágil e seguro, sem burocracia". Segundo ele, a iniciativa também reduz muito as despesas com tarifas bancárias para o Governo do Estado.

“Nossa meta é otimizar os processos da Fazenda para que o ato de pagar impostos seja cada vez mais simples. No caso do Pix, estamos diversificando as formas de pagamento com a finalidade de facilitar a rotina para os contribuintes, em especial aqueles que usam bancos digitais”, afirmou.

Veja passo a passo

Para realizar o pagamento via Pix, basta acessar o site da Sefaz, selecionar a parcela em aberto e capturar o QR Code que será mostrado na parte inferior da página.

Outra opção é clicar no botão “Copiar o código” e colar direto no aplicativo do seu banco. Caso o contribuinte deseje gerar o Documento de Arrecadação do Estado (DAE), o QR Code também estará disponível no topo do documento.

Legenda: Pagamento é feito por meio do site da Sefaz Foto: Reprodução/Sefaz-CE

Legenda: Você deve selecionar qual parcela deseja pagar Foto: Reprodução/Sefaz-CE

Legenda: Você pode copiar o código e pagar no aplicativo do seu banco Foto: Reprodução/Sefaz-CE

De acordo com a Sefaz, os outros tributos estaduais (ICMS, ITCD e taxas) também poderão ser pagos na modalidade Pix nos próximos meses.

O órgão ainda alerta que, para evitar fraudes, o contribuinte deve verificar, antes de confirmar o pagamento, se o nome do favorecido está como “CEARA SECRETARIA DA FAZENDA” e se o CNPJ do órgão confere com a sequência de números “07.954.597/0001-52”.

O pagamento só deve ser efetuado por meio dos canais oficiais da Sefaz, site e aplicativo Meu IPVA. A Secretaria também informa que não envia boletos pelos Correios, e-mail, SMS ou WhatsApp.