Reforma Tributária, comida na mesa e dignidade: como tudo se relaciona?

Aprovada na Câmara dos Deputados no apagar das luzes da última quinta-feira (6) - para ser mais precisa, na madrugada de sexta-feira (7) em segundo turno, a Reforma Tributária ganhou força nas páginas de notícias e nas televisões ligadas, por exemplo, durante o jantar, refeição cada vez mais esvaziada em meio a escalada do preço dos alimentos ao longo dos últimos anos.

Um dos (muitos) pontos polêmicos do texto, que em essência é a PEC 45/2019, é a criação de uma “Cesta Básica Nacional” que deverá contar com tratamento tributário diferenciado (alíquota zerada).

Essa cesta básica será a mesma para todos os estados, assim como o tratamento tributário será o mesmo em todas as unidades federativas.

Atualmente, cada estado tem a sua lista de itens básicos e define a alíquota reduzida ou zerada de cada um, considerando suas peculiaridades - claro, afinal, o que é básico no Ceará não é necessariamente considerado básico no Rio Grande do Sul, correto?

No Ceará, essa lista de itens básicos é composta por mais de 60 produtos.

Riscos de onerar alimentos

A criação da “Cesta Básica Nacional” ocorre na esteira da unificação de impostos proposta pela reforma e foi anunciada após críticas e pressão, inclusive da mídia, sobre os riscos de a reforma onerar os alimentos básicos.

Acontece que a alimentação básica deveria ser um dos pontos de maior atenção e de olhar mais apurado do poder público no momento em que se fala em uma transformação tão importante para a história do País.

Parece que, mais uma vez, o impacto da tão falada Reforma Tributária na vida da dona Maria, do seu José e de tantos outros trabalhadores que todos os meses vão ao supermercado com a missão de fazer o salário render a ponto de garantir o que deveria ser essencial foi colocada em segundo, terceiro ou até quarto plano - assim como tantos outros pontos delicados ficaram preteridos.

Sim, é louvável a ideia de uma reforma com a proposta de desburocratizar o ambiente de negócios, simplificar e modernizar um sistema tributário da década de 60 que arqueja em um mundo extremamente globalizado. Mas é preciso que não esqueçamos deles: as Marias, os Josés e os tantos outros afetados que enquanto na TV ouvem falar sobre a Reforma Tributária jantam salsicha ou mingau para tentar fazer as contas da casa fecharem.

E muito preocupa, como dizem alguns tributaristas e outros especialistas afins, o fato de tantas definições acerca de um tema tão importante ficarem para Lei Complementar.

Se por um lado existe a segurança de uma Reforma Tributária que finalmente saiu do campo da discussão para a aprovação na Câmara dos Deputados, por outro, há dificuldade de prever os impactos do que ainda está por ser definido.

A Reforma Tributária foi aprovada na madrugada do dia 7 de julho de 2023 pela Câmara dos Deputados. O texto segue para o Senado. O objetivo da Reforma é simplificar o sistema tributário brasileiro. A Reforma Tributária vai unificar três impostos federais (IPI, PIS e Cofins), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS) em dois tributos diferentes: CBS (competência da União) e IBS (de estados e municípios). O novo modelo passará por uma transição para adaptação. Ele estará plenamente implementado, para todos os tributos, a partir de 2033. As mudanças se iniciam em 2026. Haverá um período de transição: IVA federal terá alíquota de 0,9% e o IVA estadual e municipal, de 0,1%. A Reforma aprovada cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos. As alíquotas para os impostos federal, estadual e municipal sobre esses alimentos serão reduzidas a zero para os produtos da cesta. Caberá uma lei complementar para definir quais produtos farão parte da cesta básica. Será criado um sistema de cashback para as famílias de menor renda. O objetivo da medida é reduzir desigualdades de renda com a devolução de impostos para um público determinado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil