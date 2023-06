Desoneração da folha será discutida junto com mudanças no Imposto de Renda, diz Appy

Demanda de parlamentares no âmbito da Reforma Tributária, a manutenção da desoneração da folha de pagamento só deve ser discutida quando entrar na pauta a reforma do imposto de renda.

A desoneração da folha foi objeto de pergunta do deputado federal Luiz Gastão Bittencourt ao secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, durante evento realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Bernard Appy Secretário extraordinário da Reforma Tributária Nós não queremos misturar folha de pagamento com IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Nenhum país faz isso. Queremos discutir desoneração da folha junto com mudanças no Imposto de Renda"

O secretário destacou que discutir a desoneração no âmbito da Reforma Tributária tornaria necessário o aumento de alíquota para a garantia da arrecadação. "É preciso saber financiar. A gente não quer desonerar a folha nem com CPMF, nem com consumo", destacou Appy.

Até o fim deste ano, os 17 setores que mais empregam no País são contemplados com a desoneração da folha.

Veja quais são:

Calçados;

Call center;

Comunicação;

Confecção/vestuário;

Construção civil;

Empresas de construção;

Obras de infraestrutura,;

Couro;

Fabricação de veículos e carroçarias;

Máquinas e equipamentos;

Proteína animal;

Têxtil;

Tecnologia da informação (TI);

Tecnologia de comunicação (TIC);

Projeto de circuitos integrados;

Transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil