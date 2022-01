Bolsonaro prorroga desoneração da folha de pagamento a 17 setores até 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) prorrogou por mais dois anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos que mais geram empregos no Brasil. A sanção foi publicada, quase à meia-noite desta sexta-feira (31), em edição extra do Diário Oficial da União.

A medida tinha validade até hoje. Com a sanção, passa valer até 31 de dezembro de 2023. O texto já havia passado pelo Senado, no último dia 9 de dezembro.

Na prática, a desoneração reduz os encargos trabalhistas. A medida prevê a troca dos tributos sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre o faturamento.

Pelas regras, os empregadores podem pagar 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários ou escolhem por alíquota de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto.

