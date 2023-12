Fortaleza emite mais de 200 mil licenças e documentos em 2023, alta de 14,5%

O município de Fortaleza registrou, de janeiro até o dia 15 de dezembro, 200.720 documentos e licenças emitidas por meio dos canais da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma). O número representa um crescimento de 14,5%, na comparação com igual período do ano passado, quando foram emitidos 175.178 documentos e licenças.

Segundo a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobo, o resultado reflete o ambiente de desburocratização de processos.

“Hoje, por exemplo, é possível solicitar um alvará de construção sem sair de casa, por meio do nosso canal urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br, que dispõe de um catálogo com mais de 50 outros serviços, que vão desde licenciamentos até consultas a legislação urbana e ambiental”, ressalta.

De janeiro a 15 de dezembro, foram 763 alvarás de construção emitidos, ultrapassando os 711 concedidos em 2022, que já havia sido inédito.

“Nós apostamos em simplificar os processos de licenciamento através da criação de mecanismos tecnológicos, alterações na legislação e capacitação dos nossos servidores e dos usuários externos. Com isso, o empresariado tem uma percepção clara do que deve ser feito para licenciar, tem uma percepção de prazos, e tudo isso é muito importante para o ambiente de negócios", explica a titular da Seuma.

Modernização de processos

A secretária destaca, ainda, o impacto que a modernização nos processos tem na economia.

"No PIB do Ceará, especificamente de Fortaleza, o primeiro lugar é a indústria de serviços, o segundo é a indústria da construção civil. Existe um dizer econômico afirmando que quando a indústria da construção civil está bem, tudo vai bem, porque ela movimenta uma cadeia extensa e muito relevante para a economia. Então, o avanço nos nossos sistemas de digitalização representa um ganho substancial para a dinamização da economia da cidade, através da abertura de novos negócios”, conclui Luciana.

Serviço

Site: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/licenciamento

Atendimento presencial: Av. Dep. Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, de segunda a sexta-feira, conforme calendário preestabelecido.

Mais informações: (85) 3452-6922.