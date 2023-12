Cagece disponibiliza pix como novo recurso para pagamento de conta de água

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) disponibilizou uma nova forma de pagamento das faturas. Buscando um serviço mais prático e ágil, as faturas de água e esgoto impressas e digitais vão ter QR Code e poderão ser pagas por meio do pix.

O QR Code estará localizado no canto superior direito da conta tanto em faturas primárias, quanto em segundas vias. Caso não apareça na fatura primária, é possível gerar a segunda via no aplicativo ou no site da Cagece.

A Companhia orientou os clientes a priorizarem essa nova forma de pagamento, por ser instantâneo e mais rápido que o tradicional código de barras.

Márcia Leite Coordenadora de tesouraria, da Gerência Financeira da Cagece “O pix é uma forma prática e moderna de efetuar pagamentos e agora está sendo disponibilizado nas faturas de água e esgoto da companhia. A implantação do pix também permite uma eficiente gestão dos recursos públicos, já que haverá uma grande economicidade no custo operacional de arrecadação para a Cagece”.

Os pagamentos podem ser feitos por qualquer instituição financeira bancária ou aplicativos de pagamento.

Comodidade aos clientes

O superintendente comercial da Cagece, Agostinho Moreira, detalhou que o pix garante uma comodidade aos clientes. "Pois além de poder efetuar o pagamento da conta da Cagece diretamente pelo aplicativo de seu banco, sem necessidade de se deslocar à uma agência lotérica ou bancária, as transações realizadas por Pix, têm como característica agilidade na troca de informações”, disse.

No momento do pagamento, é importante chegar se o pix está sendo destinado à “Companhia de Água e Esgoto do Ceará”.