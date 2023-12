Após contrato de R$ 6 bi, Cagece prevê edital para universalizar esgotamento sanitário em 128 municípios

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) planeja lançar, em 2024, edital para mais uma Parceria Público-Privada (PPP) para universalizar os serviços de esgotamento sanitário em 128 municípios. O estudo para identificar as demandas locais e o valor do certame deve sair no 1º trimestre do próximo ano, segundo o presidente da instituição, Neuri Freitas.

Ele participou da solenidade de assinatura de financiamento milionário entre a Ambiental Ceará e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), nessa segunda-feira (11), no Palácio da Abolição. Após leilão em 2022, empresa ficou responsável por R$ 6,2 bilhões em obras para 24 cidades cearenses.

Todavia, segundo Neuri, a Cagece atua em 154 municípios, necessitando, portanto, de uma nova PPP para atender às localidades remanescentes (128). “Já iniciamos estudos para identificar o valor para a formatação do contrato, isso está bem adiantado”, afirmou.

Para a definição dessa cifra, a companhia enviou equipes às regiões estudadas, com o objetivo de levantar as principais necessidades, como redes e estações de bombeamento.

“Em seguida, passaremos por todo um processo de elaboração de termo de referência, edital, discussão no conselho gestor de PPP do estado. Depois, sairemos com uma nova licitação, similar à anterior, cuja vencedora foi a Ambiental Ceará”, listou o trâmite.