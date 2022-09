Aegea vence os dois blocos de leilão de saneamento no Ceará; oferta somada foi de R$ 19 bi

A Aegea venceu as duas propostas do leilão de saneamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta terça-feira (27). O certame trata de investimento em parcerias público-privadas (PPP) para universalização do serviço de esgotamento sanitário e processos comerciais na Região Metropolitana de Fortaleza e do Cariri, e contou com um valor somado de R$ 19,028 bilhões.

A concessão tem a validade de 30 anos e deverá garantir a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto, devendo chegar ao patamar 95% da população nas áreas especificadas.

Pelo primeiro bloco do leilão, que inclui Juazeiro do Norte e outras 15 cidades, a Aegea ofertou um lance de R$ 7,652 bilhões, representando um deságio de 27,92%. A empresa superou a Iguá Saneamento em ofertas de viva-voz.

Veja as cidades beneficiadas no bloco 1:

Aquiraz

Barbalha

Cascavel

Chorozinho

Eusébio

Farias Brito

Guaiúba

Horizonte

Itaitinga

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Missão Velha

Nova Olinda

Pacajus

Pacatuba

Já pelo segundo bloco, que inclui a capital cearense, a Aegea ofertou um valor de R$ 11,376 bilhões, superando, mais uma vez, a Iguá Saneamento.

Veja as cidades beneficiadas no bloco 2:

Caucaia

Fortaleza

Paracuru

Paraipaba

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Trairi

Pelo edital publicado pela Cagece, o investimento total previsto deverá ser de R$ 6,2 bilhões durante os 30 anos de concessão.