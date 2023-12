Contrato de R$ 556 milhões deve viabilizar obras de saneamento em 17 cidades do Ceará; veja lista

O Banco do Nordeste e a empresa Ambiental Ceará assinaram, nesta segunda-feira (11), contrato de financiamento de R$ 556 milhões para aplicação em obras de esgotamento sanitário no Ceará.

Os recursos serão utilizados em obras em 17 cidades: Maracanaú, Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri.

O financiamento deve viabilizar as metas de cobertura estabelecidas, como melhorias nos sistemas já existentes, segundo a Ambiental Ceará.

A estimativa da empresa, baseada em estudo do Instituto Trata Brasil, é que a ampliação do acesso à água tratada e coleta de esgoto pode gerar mais de R$ 36,8 bilhões em ganhos socioeconômicos.

“A consolidação deste financiamento reflete o foco em projetos com sustentabilidade financeira e social da Aegea e de suas operações, como a Ambiental Ceará. Iniciativas como esta só são possíveis devido à capacidade da companhia em estruturar projetos com disciplina financeira que, reconhecidamente, são característica da companhia”, aponta André Pires, CFO da Aegea, empresa controladora da Ambiental Ceará.

Cerca de 50 mil empregos devem ser gerados com as obras, segundo a vice-governador Jade Romero. Após as intervenções, serão 30 mil empregos para serviços de manutenção. A gestora ressaltou a importância de incluir mulheres nas contratações, já que elas são responsáveis por chefiar 57% dos lares.

"Temos aqui o compromisso de envolver ainda mais as mulheres não só como beneficiadas do esgotamento, mas como participantes ativas na licença social, dentro das equipes. Se nós temos lares chefiados de mulheres, o trabalho fica mais fácil quando nós temos mulheres na equipe para entrar dentro desses lares", afirmou.

Parceria-público-privada

As obras viabilzadas pelo financiamento abrangem 17 dos 24 municípios atendidos pela Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre a Cagece e a Ambiental Ceará.

O projeto prevê R$ 6,2 bilhões investidos ao todo, impactando no esgotamento sanitário de 4,3 milhões de cearenses. A meta é aumentar a cobertura sanitária para 90% da população até 2033, avançando para 95% em 2040.