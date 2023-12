Petrobras anuncia redução de 7,9% no preço do diesel

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (26) a redução do preço do diesel tipo A em R$ 0,30 para as distribuidoras, o equivalente a 7,9% de queda. O valor médio será R$ 3,48, e passa a valer a partir desta quarta-feira (27).

Já o preço que chega aos consumidores terá redução de R$ 0,26 por litro, de acordo com a empresa, e o valor na bomba deve custar R$ 3,06. Isso ocorre, pois os cálculos levam em conta a mistura obrigatória de 88% e diesel e 12% de biodiesel.

Até o momento, o preço do diesel para as distribuidoras acumula queda de R$ 1,01, o equivalente a cerca de 22,55% de redução. Esse é o segundo reajuste do mês, pois em 7 de dezembro a companhia anunciou um corte de 6,7%.

Ainda segundo a Petrobras, a reajuste é resultado é fruto de "análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras".

Sobre a mudança no valor que chega nos postos, a Petrobras informa que há influência de fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Gasolina e gás de cozinha

Em comunicado, a Petrobras anunciou também que os preços da gasolina e do gás de cozinha permanecerão estáveis. A última mudança foi em outubro, quando o valor caiu R$ 0,12 por litro.

"No ano, os preços de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras acumulam uma redução de R$ 0,27 por litro, equivalente a 8,7%. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina C comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor é, em média, R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba", relembrou a empresa.