Calendário do Bolsa Família 2024 é divulgado; confira datas

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou nesta terça-feira (26) o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2024. Os primeiros pagamentos, destinados aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1, serão pagos a partir de 18 de janeiro.

Para receber o benefício de R$ 600 mensais, é preciso que as informações da família no Cadastro Único estejam atualizadas e que a renda de cada integrante da casa seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

De acordo com o Governo Federal, os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado. No entanto, é possível sacar os valores sem o cartão em mãos, devendo o responsável familiar apresentar um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

Caso o responsável não tenha senha cadastrada, ele poderá apresentar documento oficial com foto para receber o dinheiro por meio de uma guia de pagamento, diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses.

Veja também

Veja o calendário do Bolsa Família em 2024

O benefício é liberado de acordo com o último dígito do NIS do cartão do Bolsa Família. No primeiro dia do pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1, e, a cada dia útil, um novo grupo recebe os repasses. Os pagamentos são feitos sempre durante os últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado. Confira: