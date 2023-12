Prazo para sacar abono salarial do PIS 2023 termina nesta quinta (28); veja como consultar

Mais de 86 mil trabalhadores não sacaram ainda o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) 2023. Segundo a Caixa Econômica Federal, quem tem valores a receber pode resgatar o dinheiro até quinta-feira (28). Passado esse prazo, a pessoa perderá o dinheiro, que irá para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Segundo o Valor Investe, do O Globo, há em torno de R$ 73,8 milhões à espera de resgate.

Têm direito a receber o dinheiro todo trabalhador com carteira assinada que recebeu salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano de 2021. Trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física e empregados domésticos não têm direito ao benefício, que funciona como um 14º salário.

A consulta para saber se tem direito e qual o valor será recebido pode ser feita na Carteira de Trabalho Digital ou no sistema gov.br. Além disso, é possível verificar a situação pelo aplicativo Caixa Trabalhador, disponível na Play Store e na App Store, e pelo telefone 158, a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho.

Veja também

Quem tem direito ao abono salarial do PIS?

Segundo a Caixa Econômica, têm direito a receber o abono salarial do PIS: