Calendário PIS Pasep 2024 é definido; confira as datas de pagamento

O calendário do PIS/Pasep 2024 foi aprovado em reunião, nesta quarta-feira (13), pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os beneficiários podem sacar os valores entre fevereiro e o final de dezembro, a partir da data de nascimento. As informações são da Folha de S. Paulo.

O Codefat é formado por sindicalistas, empregadores e governo federal. As datas foram sugeridas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O montante de R$ 28 bilhões irá beneficiar 25 milhões de trabalhadores. Em 2023, 24,5 milhões de profissionais foram beneficiados e o valor total foi de R$ 25 bilhões.

Se o trabalhador não retirar o dinheiro, os valores serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional.

Sérgio Leite, representante dos trabalhadores no Conselho, informou que a reunião foi tranquila e produtiva. Lei também informou que foi debatido sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

"Está previsto na proposta de orçamento de 2024 o envio de R$ 18,3 bilhões do FAT para a Previdência. Isso inviabiliza o desenvolvimento de políticas públicas de emprego, por perda de capacidade orçamentária do fundo. A melhor forma do FAT ajudar a previdência será com desenvolvimento de políticas de formalização do emprego", afirmou.

Veja calendário de pagamento do abono do PIS em 2024

Nascidos em janeiro - recebem a partir de 15 de fevereiro até 27 de dezembro

Nascidos em fevereiro - recebem a partir de 15 de março até 27 de dezembro

Nascidos em março e abril - recebem a partir de 15 de abril até 27 de dezembro

Nascidos em maio e junho - recebem a partir de 15 de maio até 27 de dezembro

Nascidos em julho e agosto - recebem a partir de 17 de junho até 27 de dezembro

Nascidos em setembro e outubro - recebem a partir de 15 de julho até 27 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro - recebem a partir de 15 de agosto até 27 de dezembro

Veja calendário de pagamento do abono do PASEP em 2024

Final da inscrição 0 - recebem a partir de 15 de fevereiro até 27 de dezembro

Final da inscrição 1 - recebem a partir de 15 de março até 27 de dezembro

Final da inscrição 2 e 3 - recebem a partir de 15 de abril até 27 de dezembro

Final da inscrição 4 e 5 - recebem a partir de 15 de maio até 27 de dezembro

Final da inscrição 6 e 7 - recebem a partir de 17 de junho até 27 de dezembro

Final da inscrição 8 - recebem a partir de 15 de julho até 27 de dezembro

Final da inscrição 9 - recebem a partir de 15 de agosto até 27 de dezembro

COMO CONSULTAR PIS/PASEP

A consulta às cotas do PIS/Pasep pode ser realizada por meio do aplicativo FGTS, que informará o saldo disponível para retirada. Para solicitar o saque, é preciso abrir o app e selecionar a mensagem “Você possui saque disponível”.

No app, o trabalhador deve clicar em “Solicitar o saque do PIS/Pasep” e escolher a forma de saque (crédito em conta ou presencial). Verifique os dados e selecione “Confirmar saque”. O valor pode ser creditado em qualquer banco.