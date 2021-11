Saiba o que muda com o novo decreto no Ceará a partir desta segunda-feira (29)

O Governo do Ceará publicou neste sábado (27) o novo decreto de combate à pandemia no Estado. Já antecipadas pelo governador Camilo Santana, as novidades mais fortes são a proibição da realização de grandes eventos de fim de ano e a derrubada de restrições de capacidade em estabelecimentos.

Só serão permitidos eventos sociais com capacidade de até 2,5 mil pessoas em locais fechados e 5 mil em ambiente abertos no Réveillon. As regras novas valem a partir desta segunda (29).

A ampliação do público ocorre a partir de 16 de dezembro. A comprovação do esquema vacinal completo também será exigida.

Veja o que está definido a partir de segunda-feira (29/11)

Estabelecimentos que antes estavam com restrição de capacidade de público (como academias, teatros e cinemas) agora podem optar pela ocupação máxima se exigirem o passaporte da vacina. A decisão deve ser comunicada ao órgão de fiscalização;

Festas de Réveillon grandes não serão permitidas;

A capacidade do público de futebol em estádios abertos continua em 80% e com exigência de comprovação do esquema vacinal para maiores de 12 anos;

O passaporte da vacina agora também deve ter a comprovação da dose de reforço para o público elegível.

Como tirar o passaporte de vacinação?

Confira o tutorial:

Acesse o aplicativo Ceará App. Essa ferramenta está disponível para sistema iOS, mas já está em implementação gradual para Android;

Também é possível emitir o documento pela página ConecteSUS . Por esses canais, a partir de dados do CPF, é possível acessar e baixar o documento.

Após acessar uma das opções acima, basta inserir dados do CPF para baixar o documento. Vale lembrar que o documento físico também pe aceito.

Carnaval

Sobre o Carnaval, Camilo afirmou que a recomendação deverá "seguir o mesmo rumo", porém a decisão só será tomada posteriormente.