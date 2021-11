Passaporte da vacina será obrigatório para entrar em prédios da Justiça Federal no Ceará

O acesso aos prédios da Seção Judiciária da Justiça Federal do Ceará (JFCE) agora só será possível mediante apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19. A comprovação do esquema vacinal completo passa a valer na próxima segunda-feira (29).

A medida vale tanto para o público externo (advogados públicos e privados, defensores públicos, membros do Ministério Público, agentes da Segurança Pública, partes e demais cidadãos) quanto interno (magistrados, servidores, estagiários, funcionários da OAB e de empresas terceirizadas, de instituições bancárias e demais colaboradores).

De acordo com a JFCE, na falta do passaporte, é preciso mostrar um relatório médico e teste antígeno negativo para a Covid, realizado 72 horas antes ao ingresso no local.

"Além disso, permanecem obrigatórios os usos de máscara de proteção facial e o distanciamento social. A recusa em atender qualquer das determinações impede a entrada e/ou a permanência nas dependências da JFCE", determinou a Direção do Foro.

O passaporte como forma de adentrar locais como restaurantes e bares no Estado está valendo desde o último dia 22, após decreto do governador Camilo Santana.

Como tirar o passaporte de vacinação?

Confira o tutorial:

Acesse o aplicativo Ceará App. Essa ferramenta está disponível para sistema iOS, mas já está em implementação gradual para Android;

Também é possível emitir o documento pela página ConecteSUS . Por esses canais, a partir de dados do CPF, é possível acessar e baixar o documento.



Após acessar uma das opções acima, basta inserir dados do CPF para baixar o documento.