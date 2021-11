Fortaleza não terá festa pública de Réveillon, anuncia Sarto Nogueira

O tradicional Réveillon de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema não acontecerá de novo neste fim de ano. O prefeito Sarto Nogueira anunciou neste sábado (27) que a Prefeitura não promoverá nenhum evento público.

"Até chegamos a considerar a possibilidade de realizar nossa tradicional festa da virada, se a situação permitisse. Mas não podemos relaxar sob pena de colocarmos todo trabalho feito até aqui a perder. O cenário internacional é preocupante. E estamos em alerta", pontou.

Decreto estadual publicado neste sábado, e antecipado por Camilo Santana, proibiu grandes festas de fim de ano no Ceará.

"Nós estamos acompanhado o aumento de casos de Covid-19 em alguns municípios do Ceará e no mundo, e nos mostramos contra grandes eventos por prudência e por responsabilidade. A única chance de superarmos a pandemia é com a vacina", disse o governador na ocasião.

CONFIRA PRONUNCIAMENTO DE SARTO:

Legenda: Prefeito se pronunciou sobre o fim de ano neste sábado Foto: Reprodução

Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19, o prefeito pontuou que é necessário ser prudente no momento.

O chefe do Executivo Municipal adiantou ainda que ficam autorizados os eventos de grande porte com capacidade até 2.500 pessoas em ambiente fechado e 5.000 em ambiente aberto, acompanhando decisão do Comitê Estadual.

Decreto publicado

A Prefeitura de Fortaleza publicou na tarde deste sábado o decreto que define a proibição de festas grandes de Réveillon.

>>> Leia o decreto aqui

"Ficam proibidas, no Município de Fortaleza, as festas de final de ano e de Réveillon, públicas ou privadas, que

não observem o limite de capacidade de público previsto no Anexo II a este Decreto", pontua o texto.

O documento municipal ainda destacou as fases da liberação de capacidades em eventos:

1ª FASE (Eventos de médio porte)

Período: 1º a 15 de novembro de 2021.

Capacidade: até 500 (quinhentas) pessoas em ambiente fechado e 800 (oitocentas) em ambiente aberto.

Lugares por mesa: 10 (dez)

2ª FASE (Eventos de médio porte)

Período: 16 a 30 de novembro de 2021.

Capacidade: até 1200 (mil e duzentas) pessoas em ambiente fechado e 2000 (duas mil) em ambiente aberto.

Lugares por mesa: 10 (dez).

3ª FASE (Eventos de grande porte)

Período: 1º a 15 de dezembro de 2021.

Capacidade: até 2000 (duas mil) pessoas em ambiente fechado e 3000 (três mil) em ambiente aberto.

Lugares por mesa: 12 (doze).

4ª FASE (Eventos de grande porte)

Período: 16 a 31 de dezembro de 2021.

Capacidade: até 2500 (duas mil e quinhentas) pessoas em ambiente fechado e 5000 (cinco mil) em ambiente aberto.

Lugares por mesa: 14 (quatorze)