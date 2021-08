"Responsabilidade é única e exclusiva do governo federal e da Petrobrás", diz Camilo sobre alta dos combustíveis

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), aproveitou sua live semanal nas redes sociais, nesta terça-feira (24), para desmentir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que, na semana passada, atribuiu aos governadores a culpa pela alta do preço dos combustíveis. O petista afirmou ainda que a "responsabilidade é única e exclusiva do Governo Federal e da Petrobrás".

"Eu já estou há sete anos como governador, as pessoas me conhecem, sabem da minha transparência. Nós temos um presidente da República que eu respeito, é a autoridade do nosso País, e sempre procurei respeitar, mas que está usando com inverdade, não está dizendo a verdade à população brasileira, dizendo que a responsabilidade pelo aumento do preço da gasolina é dos governadores. Isso é mentira", disse Camilo.

O governador destaca não ter realizado nenhum aumento, tendo inclusive reduzido o preço do imposto estadual ICMS sobre o óleo diesel no Estado.

"Nós não fizemos nenhum aumento, aliás subsidiamos o óleo diesel para o transporte público. Quem usa o transporte público, sendo a maioria da população, são os trabalhadores. Nós reduzimos mais da metade o ICMS do óleo diesel aqui do Ceará e não aumentamos ao longo dos últimos anos nenhum percentual do ICMS, é o mesmo", argumenta o governador.

Mercado

Durante a live, Camilo destacou ser do Governo Federal e da Petrobrás a única responsabilidade pelos preços elevados e afirma que o erro da atual gestão foi ter se rendido ao mercado internacional, em detrimento ao petróleo produzido no País.

"O governo dolarizou, isso é um absurdo, ele dolarizou a Petrobrás. Nós temos petróleo produzido aqui, extraído do nosso País. A nossa moeda é real, porque dolarizam?", questiona.

O petista ainda propõe discutir o problema junto aos demais governadores e o governo federal.

"Não adianta o senhor presidente ta querendo colocar a culpa no colo dos governadores, isso é um desrespeito com o pacto federativo. Ontem mesmo fizemos uma reunião pedindo para que o presidente convoque os governadores para discutir os problemas desse país. Nos convoque para discutir o problema do preço da gasolina, vamos encontrar uma fórmula de reduzir esse preço, mas com franqueza e responsabilidade, e não com mentira", pontuou Camilo.

