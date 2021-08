Governo do Estado vai transformar vale-gás em política permanente, anuncia Camilo Santana

O governador Camilo Santana (PT) anunciou durante live nesta terça-feira (24) que enviará à Assembleia Legislativa (AL), uma lei que transforma a distribuição de gás de cozinha para famílias de baixa renda em uma política pública permanente no Estado. O benefício do vale-gás distribuiu 500 mil botijões, e foi criado em meio à pandemia de Covid-19.

A expectativa é que o projeto seja aprovado pelos deputados estaduais na AL ainda esta semana. Os detalhes do benefício serão regulamentados através de um decreto, a ser publicado pelo Governo do Estado após a aprovação dos parlamantares.

Inicialmente, de acordo com anúncio feito nesta terça, as pessoas que se enquadram no benefício terão direito a três botijões de gás por ano.

"O botijão de gás está muito caro. Tem pessoas que não estão mais conseguindo comprar, Inclusive usando fogão à lenha, criando riscos dentro de casa, para as próprias familias", argumentou Camilo.

A distribuição de gás de cozinha como política pública começou ainda no ano passado. Neste ano, no primeiro semestre, 250 mil famílias receberam um botijão. A mesma quantidade foi beneficiada na segunda metade do ano.

O programa foi instituído pelo Governo do Estado pela primeira vez no ano passado. Na época, em Fortaleza, a distribuição foi feita por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que distribuíram os vales aos cidadãos mediante apresentação de documentos e comprovante de residência.

Atualmente, a medida contempla as famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância; as inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do programa Bolsa Família com renda per capita igual ou inferior a R$ 89,34; e os jovens inseridos no programa Superação.

QUEM PODE RECEBER ATUALMENTE?