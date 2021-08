Ranking da gasolina: Quais são os estados com o litro mais caro e mais barato

Batendo recordes inflacionários a cada semana, o preço da gasolina segue em indomável disparada no Brasil. Contudo, a depender do estado em que o consumidor mora, os valores praticados podem ter variações significativas.

O Rio de Janeiro tem o preço médio mais alto do País, com o litro vendido a R$ 6,48. Apenas três centavos abaixo, surge o Acre (R$ 6,45). O pódio é completado pelo Distrito Federal, onde a gasolina é comercializada por R$ 6,35, na média.

Os dados constam na mais recente pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizada entre os dias 15 e 21 de agosto.

Entre os estados nordestinos, o Piauí é o recordista de inflação, com o preço médio de R$ 6,30; seguido do Rio Grande do Norte, cujos postos vendem o litro a R$ 6,10.

No sentindo oposto, o estado com a gasolina mais barata é o Amapá. Na média, os amapaenses pagam R$ 5,14 pelo litro.

Na nova e indigesta realidade dos combustíveis, esta cotação pode ser considerada baixa, embora ainda soe estranho atribuir bons adjetivos à gasolina mesmo acima da casa dos R$ 5.

O Ceará ocupa a 18º posição no raking nacional, portanto, está entre as 10 mais baratas do País, com o valor médio de R$ 5,93 por litro.

Ranking: preço médio da gasolina nos estados

Rio de Janeiro: R$ 6,48 Acre: R$ 6,45 Distrito Federal: R$ 6,35 Piauí: R$ 6,30 Goiás: R$ 6,27 Minas Gerais: R$ 6,18 Tocantins: R$ 6,15 Rio Grande do Sul: R$ 6,14 Rio Grande do Norte: R$ 6,10 Sergipe: R$ 6,09 Rondônia: R$ 6,06 Bahia: R$ 6,06 Alagoas: R$ 6,04 Espírito Santo: R$ 6,04 Pará: R$ 6,03 Mato Grosso do Sul: R$ 5,95 Mato Grosso: R$ 5,94 Ceará: R$ 5,93 Pernambuco: R$ 5,90 Maranhão: R$ 5,90 Amazonas: R$ 5,79 Paraíba: R$ 5,79 Santa Catarina: R$ 5,74 Paraná: R$ 5,73 Roraima: R$ 5,63 São Paulo: R$ 5,62 Amapá: R$ 5,14

Preço máximo: os 5 mais altos do Brasil

Tocantins: R$ 7,36 Rio Grande do Sul: R$ 7,18 Acre: R$ 7,13 Rio de Janeiro: R$ 7,05 Minas Gerais: R$ 6,75

O preço máximo considera o valor mais elevado encontrado pela ANP. Este valor pode ter sido registrado em um posto isoladamente ou em vários.

Veja preços dos combustíveis

Gasolina comum

Ceará

Postos pesquisados: 201

Preço médio: R$ 5,93

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,39

Canindé

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 6

Preço mínimo: R$ 5,94

Preço máximo: R$ 6,09

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,93

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 5,99

Crateús

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,32

Preço mínimo: R$ 6,28

Preço máximo: R$ 6,39

Crato

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,12

Preço mínimo: R$ 5,95

Preço máximo: R$ 6,29

Fortaleza

Postos pesquisados: 100

Preço médio: R$ 5,86

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,09

Iguatu

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,38

Preço mínimo: R$ 6,38

Preço máximo: R$ 6,39

Itapipoca

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,33

Preço mínimo: R$ 6,32

Preço máximo: R$ 6,35

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,07

Preço mínimo: 5,59

Preço máximo: 6,19

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,97

Preço máximo: R$ 5,99

Quixadá

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,84

Preço máximo: R$ 6,06

Sobral

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,01

Preço mínimo: R$ 5,92

Preço máximo: R$ 6,10

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 6,07

Preço mínimo: R$ 5,67

Preço máximo: R$ 6,49

GNV

Preço médio: R$ 4,42

Preço mínimo: R$ 4,27

Preço máximo: R$ 4,59

Etanol

Preço médio: R$ 5,35

Preço mínimo: R$ 4,34

Preço máximo: R$ 5,84

Diesel

Preço médio: R$ 4,83

Preço mínimo: R$ 4,14

Preço máximo: R$ 5,19

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,83

Preço mínimo: R$ 4,45

Preço máximo: R$ 5,24